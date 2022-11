La Gold & Gold Messina non da scampo alla Vis Reggio. Quarto successo in campionato

La Gold & Gold Messina supera nettamente una Vis Reggio Calabria rimaneggiata e conquista il quarto successo in campionato. I peloritani si impongono per 114-63 al termine di una gara a senso unico che già nel primo quarto vedeva la formazione allenata da Francesco Paladina doppiare gli avversari, giunti sulla sponda siciliana dello Stretto con soli otto uomini a referto.

Gli scolari hanno avuto vita facile, ma sono scesi in campo molto determinati a riscattare lo stop nel derby del PalaRussello. Paladina ha ruotato i suoi giocatori, dando spazio alla fine anche ai giovanissimi under Arena, Freni e Scopelliti. Ben sette i giocatori messinesi in doppia cifra: Maddaloni e Linde 19, Cordaro e Zivkovic 18, Di Dio 16, Scimone 12 e Guadalupi 10. Mancasola dispensa assist, evidentemente preferisce far segnare i compagni e alla fine mette a segno soltanto 2 punti. Mentre nella Vis, Mustiatsa con i suoi 24 punti ha cercato di guidare i compagni di squadra, trovando collaborazione in Zdravkovikj 13, Uzun 12 e il capitano Morabito 7. Sotto tono l’ex Yusuf (6 punti).

Troppo poco per arginare lo strapotere dei giallorossi che partivano fortissimo e già alla prima sirena distanziavano i bianco amaranto di ben 17 lunghezze (34-17) grazie alle giocate di Cordaro (12), Maddaloni (11) e Di Dio (6) con Mancasola ad orchestrare il gioco. Il secondo periodo è più equilibrato Mustiatsa e Zdravkovikj (7 punti a testa) guidano la reazione ospite, ma La Gold & Gold mantiene saldamente in mano le redini del match, Zivkovic (9), Guadalupi (due triple), Di Dio e Linde rispondono con continuità e i padroni di casa volano sul +25 (63-38) all’intervallo lungo.

Nella ripresa l’andamento non cambia, la Basket School, in pieno controllo delle operazioni, piazza un break di 16-2 che chiude definitivamente i giochi. Protagonisti capitan Scimone, autore di 9 punti consecutivi, e Leo Di Dio, mentre Uzun limita i danni per i reggini. La gara scivola via velocemente, la Gold & Gold allunga con decisione e alla mezzora una differenza di 42 punti divide le due squadre (91-49). L’ultimo quarto vale solo per le statistiche. Linde (11) e Zivkovic (6) ne approfittano per rimpinguare i rispettivi bottini personali, lo stesso fa Mustiatsa (11) dalla parte opposta. Messina tocca il massimo vantaggio sul +57 (112-55). Finisce 114-63, la Basket School riprende il proprio cammino in campionato e pensa già al prossimo impegno esterno sul campo del Gela. La Vis Reggio dovrà recuperare qualche elemento importante e sicuramente tanto morale per provare a schiodarsi dall’ultimo posto in classifica.

Gold & Gold Messina – Vis Reggio Calabria 114-63

Parziali: 34-17, 29-21 (63-38), 28-11 (91-49), 24-13.

Gold & Gold Messina: Maddaloni 19, Freni, Scopelliti, Di Dio 16, Guadalupi 10, Scimone 12, Mancasola 2, Arena, Linde 19, Zivkovic 18, Cordaro 18. Allenatore: Francesco Paladina

Vis Reggio Calabria: Uzun 12, Oder, Morabito 7, Mitreski, Mustiatsa 24, Martinez 1, Yusuf 6, Zdravkovikj 13. Allenatore: Adnan Nadarevic

Arbitri: D’Amore di Messina e Micalizzi di Sant’Agata di Militello