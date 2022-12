Tante adesioni per il “Rally di Natale Taormina con le novità “Qualifying Stage e Bonus Time”

Proseguono a spron battuto ad arrivare le adesioni per questo “Rally di Natale”, che si s volgerà tra il 10 e l’11 Dicembre sulle strade del comprensorio jonico della provincia di Messina.

Dopo le vicissitudini prefettizie del 2018, tornano a ruggire i motori con un nuovo format “sperimentale” nel rinnovato Rally di Taormina, organizzato dalla New Turbomark Rally Team, valido per il Pirelli Regional Trophy che raggruppa gare in Lombardia, Piemonte e Sicilia, cinque gare in tutto, che si chiude proprio nella Perla dello Jonio.

Rally sperimentale, aperto alle auto moderne e storiche, che avrà basi operative a S. Teresa di Riva e Taormina, ove si svolgeranno rispettivamente le verifiche tecniche e sportive, la partenza e l’arrivo. Novità saranno la “Qualifying Stage”, che determinerà l’ordine di partenza, che si svolgera sulla Savoca, dalle 10 alle 12 del 10 Dicembre con due passaggi per equipaggio, preceduto sulla stessa prova, dallo Shakedown con 4 passaggi dalle 8 alle 10.

Altra novità sarà il “Bonus Time” che consiste nell’abbuono di 3,2, e 1 secondo a vincitori di classe al secondo ed al terzo di ogni singola prova speciale, secondi che verranno scontati dal tempo finale di gara.

Rally in due tappe, con partenza da Taormina alle 10.00 do Sabato 10, dal palco di Porta Catania ed attraversamento del Corso nel cuore della Città del Centauro, dove la gara farà ritorno Domenica 11 alle 14.01 per l’arrivo e le premiazioni.

Sabato 10 ci saranno 4 prove speciali, con la prima sulla Savoca alle 14.45, dove si tornerà con buio alle 18.22 per la P.S. 3, mentre la P.S. 2 e la P.S. 4 saranno sugli 8 km della classifica Scifi-Limina alle 15.19 ed alle 18.56, il tutto inframmezzato dai 2 riordini a Piazza Stracuzzi, intitolata alla memorai del mi dimenticato forte pilota santateresino, delle 16.21 e 19.58, ove si concluderà la prima tappa.

Domenica 11, sempre da Piazza Stracuzzi, alle 8.31, partirà la seconda tappa, con riordino ed il parco Assistenza, per essere sulla 5 P.S., la Casalvecchio, ove si apriranno le ostilità alle 9.41, riscendendo verso il mare in trasferimento si attraverseranno S. Teresa, Furci e Roccalumera, da dove si salirà verso Pagliara, dove partirà la P.S. 6, alle 10.35 che si concluderà alle porte di Mandanici.

Riordino N.3 sul Corso Mazzullo della “Città dell’Olio” che si concluderà alle 12.10 e ridiscesa a ritroso verso Roccalumera, Furci e S. Teresa, dove alle 12.42 ci sarà l’ultimo Parco Assistenza, dopodichè il serpentone si dirigerà verso l’ultima, la 7 P.S. la “Casalvecchio” che partirà alle 13.52, da lì in trasferimento verso Taormina dove la prima vettura arriverà alle 14.01.

216 Km di Rally con sole 41 km di speciali, sarà sicuramente un Rally tirato, dove ci sarà da battagliare sul filo dei secondi.

A distanza dall’ultimo Rally disputato sulla riviera jonica, nel 2017 come Rally Event, vinto da Giuseppe Nucita con Maurizio Messina con la Ford Fiesta, si rinnova il duello tra gli equipaggi siciliani e messinesi in particoalre, già rodati in questo 2022 dalla disputa nel versante tirrenico di ben 3 Rally, il Nebrodi, il Tirreno ed il Tindari, con i piloti che scenderanno dal Nord per la conquista del Pirelli Regional Trophy, tra cui Caffoni, Bondioni, Margaroli e Andolina, tutti sulla Skoda R5.

Presenti tanti equipaggi della riviera jonica che stanno già rodando i motori ed anche la Scuderia Phoenix che darà il suo contributo.

Ultimo atto di una bella stagione per il rallismo isolano, con gli exploit di Pollara, Lombardo, in ambito regionale, la conferma di Andrea Nucita ad altissimi livelli in ambito Nazionale e la conquista del Campionato Italiano Rally Junior della coppia Casella-Siracusano, nonché di Salvatore Pio Scannella, campionato Under 15 nella finale di Coppa Italia di tutte le Zone, e la vittoria del Clio Tropy Italia con Lanzalaco-Marchica, nonché la vittoria assoluta nel tricolore Rally Autostoriche di Lombardo-Consiglio a conferma della tradizione isolana e di una passione tramandata dalle nostre corse e dai titoli vinti nella Storia del motorismo Nazionale.

Di “Vincenzo Saccà”