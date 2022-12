Ben 107 gli iscritti al Rally di Natale di Taormina tra auto moderne e storiche (10-11 Dicembre)

Il Rally di Natale a Taormina ha registrato il primo dato esaltante con 107 adesioni pervenute tra auto moderne e storiche. La gara del 10 ed 11 Dicembre che la New Turbomark organizza come competizione sperimentale, ha regalato il primo dato esaltante per lo staff jonico e tutti i partner che supportano il ritorno delle auto da corsa su un territorio ad alta vocazione sportiva, completamente coinvolto dall’evento. Il numero delle iscrizioni è certamente favorito dalla collocazione in calendario individuata di concerto con la Delegazione ACI Sport Sicilia guidata da Daniele Settimo. Venerdì 9 Dicembre le operazioni preliminari si svolgeranno in contemporanea alle ricognizioni del percorso, solo con auto di serie, sotto la stretta sorveglianza dei Commissari di Percorso e nel rigido rispetto del codice della strada. Alle 19 dopo il briefing con il Direttore di Gara, alle 19 presso il Salone di Villa Ragno, a Santa Teresa riva, I vertici di New Turbomark consegneranno i premi “Riviera Jonica in corsa” ad alcuni personaggi che hanno contribuito alla crescita ed allo sviluppo della gara negli anni. (ELENCO DEGLI ISCRITTI)

Tanti i nomi di spicco che certamente infiammeranno l'agonismo per ambire al successo assoluto e di categoria. Tra le 5 vetture di classe regina R5, tutte Skoda Fabia, svetta il nome di Fabio Angelucci, pilota capitolino ma da sempre legato ala Sicilia, navigato dall'esperto messinese Massimo Cambria, per i colori della palermitana Island Motorsport, alfieri della scuderia organizzatrice il rientrante Danilo Novelli ed il peloritano di Villafranca Tirrena Alessandro Anastasi, come i messinesi Marcello Rizzo e Antonio Pittella, duo che lo scorso Agosto vinse il rally del tirreno; Il mantovano Alessandro Zorzi con Roberta Franzoni alle note ed il piemontese di Novara Davide Tardani affiancato da Paolo Urban, per i colori della Speed Fire.

Si rinnova in super 1600 la sfida fra i detentori del titolo di classe regionale Mariano e Giorgia Bruno su Fiat Punto 1600 del P.s Start e il collaudato equipaggio palermitano del Sumbeam Motor Sport formato da Giuseppe Gianfilippo e Sergio Raccuia su Renault Clio, identica vettura sulla quale debutteranno sotto le insegne dalla Cst Sport i locali Roberto Mignani e Gianluca De Clo’.

Affollatissimo il gruppo RC4N che vede accorpate le classi Rally4, A7/A6 e K10: proprio dalla Rally 4 si attendono prestazioni di spicco dall’alfiere del Team Phoenix Michele Coriglie, driver di casa solitamente abituato a puntare in alto che sarà navigato dal toscano Federico Grilli, altro duo messinese di sicuro spicco Andrea Anastasi con Graziella Rappazzo, come Andrea Licata o l’esperto Giovanni Celesti tutti su Peugeot 208 come Maurizio Messina, il navigatore pluri titolato, che per questa occasione particolare passa al volante lasciando le note a Giorgio Mallia.

Fra le tante Renault Clio di classe A7 in evidenza l’equipaggio composto da Angelo Sturiale Giulia Gentile, mentre si affidano alla longeva Opel Astra Gti Mario Lisa e Giuseppe Ilaqua. Interessante anche il confronto in A6 fra le Paolino Fragale con Agatina Triolo su Citron Saxo ed i coniugi di Sant’Alessio Tino Leo e Giuliana Duro su Peugeot 106, stessa vettura per gli altrettanto temibili Nunzio e Roberto Longo.

Altrettanto ricco il gruppo R5CN dove troviamo le Classi N3/N2 , A5, Racing Start 2.0 e Racing Start Pus 1600. Svettano i fratelli Francesco e Jessica Miuccio, portacolori RO Racing, che sulla Renault Clio cercheranno in casa un meritato riscatto di una stagione un pò avara; Giuseppe ed Alessandro Giamboi saranno pronti all’attacco al vertice anche loro sulla Clio, come Antonino Segreto e Christian Bartolini in arrivo dalla costa tirrenica. Su Renault Clio in versione rally 5 per la prima volta l’esperto Franco Foscolo a cui leggerà le note Alberto Sturiale.

Per quanto riguarda le vetture storiche occhi puntati alla sfida fra le 4 Porsche 911 in gara, quella di 3° raggruppamento in livrea Island Motorsport ed affidata ai corleonesi Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella e le 3 di 2° raggruppamento, la prima del Team Bassano per Marco e Luca Savioli e le 2 d della Ro Racing una per i palermitani Raffaele e Salvatore Picciurro, l’altra per il cefaludese Mauro Lombardo con Ernesto Rizzo.

Gandolfo Placa porterà in gara la spettacolare Opel Ascona 2000 di 4° raggruppamento pronto al confronto con il beniamino di casa Natale Mirabile su Fiat ritmo Abarth, e l’inossidabile Fulvio Garajo su Renault 5 Gt turbo. Altra Fiat Ritmo per Walter Ansorge e Alfredo Gippetto in arrivo da Termini Imerese.

Il programma del rally di Natale entrerà nel vivo venerdì 9 dicembre, con le ricognizioni del percorso di gara da parte degli equipaggi, solo con auto stradali. Nella stessa giornata cominceranno le verifiche sportive e tecniche che proseguiranno anche dalle 8.00 alle 10 di sabato 10 dicembre. Contemporaneamente sabato si svolgerà lo Shakedown e successivamente la Qualifyng Stage, anteprima di sfida e spettacolo su 2 Km che determinerà l’ordine di partenza.