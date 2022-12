Ancora arrivi al Paternò Calcio: Armando Guarnera, Alessio Morasca e Giordano Santapaola

Ancora arrivi al Paternò Calcio molto attivo nella sessione invernale del mese di Dicembre, si tratta del difensore Armando Guarnera, del centrocampista Alessio Morasca e dell’esterno Giordano Santapaola.

Armando Guarnera – Difensore centrale, classe 1997, nato a Brooklyn negli Stati Uniti, dopo una prima parte di stagione giocata con il Canicattì è arriva al Paternò Calcio, facendo anche il suo esordio già mercoledì proprio contro la sua ex squadra. In passato ha giocato nell’under 19 dell’Avellino, nel Cosmos di New York, nel New Amsterdam, prima di arrivare in Germania dove ha vestito la maglia dell’Inter Leipzig. In estate è arrivato in Sicilia.

Alessio Morasca – Centrocampista, classe 1996, arriva dal Mazara Calcio. In passato, ha indossato le maglie di Parioli Calcio, Città di Cerveteri, Academy Ladispoli e Flaminia Civitacastellana e Montespaccato in Serie D.

Giordano Santapaola – Esterno catanese classe ’99, nella prima parte di stagione si è diviso tra Ragusa e Canicattì prima di arrivare al Paternò, sancito già dall’esordio proprio mercoledì contro i vecchi compagni. L’attaccante ventitreenne, cresciuto nel settore giovanile della Sicula Leonzio, ha giocato con Igea 46, Bastia, Troina, Enna e Biancavilla in Serie D.