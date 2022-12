La Valdinisi in vantaggio con P. Ghartey nel finale si fa rimontare dal Catania S. Pio X (1-2)

In quel di Catania, è ritornata la Valdinisi della scorsa stagione, in vantaggio nel risultato con le redini del gioco in mano, poi nei minuti finali si faceva raggiungere, ieri contro il Catania S. Pio X si è visto lo stesso fotogramma del passato, il tutto si è consumato nell’arco di pochi minuti, uno-due dall’84’ all’87’ dalla possibile vittoria ad un immeritata sconfitta.

Decide l’incontro il neo acquisto degli etnei, ovvero il classe ’97 Mahamadou N’Diaye (l’attaccante, proviene dall’Estrela Catania (Terza Categoria) autore di 11 reti in 8 partite), mister La Rosa lo mette in campo a metà della ripresa, lui lo ripaga con una splendida doppietta: all’84’ splendida ed insidiosa conclusione che mette fuori causa il giovane Cacciola apparso un po’ indeciso nell’intervento. Il bis lo mette in atto qualche minuto più tardi risolvendo una mischia in area biancorossa.

I ragazzi di mister Frazzica si erano portati in vantaggio nel primo tempo intorno alla mezz’ora con Precious Ghartey abile a deviare in area un calcio d’angolo calciato da Antonio Ventra.

Una sconfitta che brucia per la Valdinisi Calcio che aveva la partita in pugno, due ingenuità difensive sono costati tre punti importanti nell’economia della classifica che hanno fatto uscire dalla griglia dei play-off la compagine del Presidente Giacomo Rotondo (sesti con 18 punti in attesa dei risultati di oggi), uno stop che ha permesso ai diretti avversari di effettuare il sorpasso in classifica (20).

Comunque al di là della sconfitta (seconda consecutiva), i biancorossi concludono il girone di andata nei piani alti della graduatoria a conferma dell’ottimo campionato finora disputato. In casa della Valdinisi c’è rammarico per la sconfitta, in una giornata in cui mister Frazzica ha dovuto far meno di diversi giocatori tra squalificati e infortunati.

Adesso la sosta natalizia, si ritorna in campo a Gennaio (8) nella prima trasferta del nuovo anno sul campo del Valle del Mela.

Catania S. Pio X 2 Valdinisi Calcio 1

Marcatori: 30’ P. Ghartey, 84’ e 87’ N’ Diaye

Catania S. Pio X: Caspanello, Oliveri (75’ Sanneh), Valenti, Strano, Patanè, M. Nobile, Palazzolo, Carbonaro (59’ Y. Nobile), Calarco (69’ Indaco), Di Venuto (69’ Giuffrida), Cutore (63’ N’Diaye). All: La Rosa

Valdinisi Calcio: Cacciola, Giu. De Marco, Micalizzi, Herasymenko, Gaeta, Longo (86’ Cintorrino), Augliera (70’ Romeo), G. Ghartey, P. Ghartey, Mazzullo, Ventra (70’ Giov. De Marco). All: Roberto Frazzica

Arbitro: Roberto Chargui di Marsala. Assistenti: Riccardo Trupia di Agrigento e Salvatore Debole di Catania