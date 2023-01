Due difensori, due centrocampisti e un attaccante i rinforzi giallorossi della Virtus Messina

Alla ripresa del campionato di Terza Categoria la compagine messinese della Virtus Messina si presenta con ben cinque giocatori nuovi: due difensori, due centrocampisti e un attaccante.

Pensa in grande la compagine giallorossa che ha chiuso la prima parte del torneo in quinta posizione con 16 punti in coabitazione con la Nike 2022. L’obiettivo della Società centrare i play-off senza perdere di vista il primato in classifica, per raggiungere tale traguardo sono stati tesserati:

–Francesco Carrolo centrocampista in passato nella Sc Sicilia

–Dario Cipriano, esperto difensore centrale, ex Sancataldese, Real Zancle, Aga

–Eros Davì, difensore, Settore Giovanile Acr Messina

-Sidire Diajde Jaja, esterno di centrocampo, proveniente da campionati francesi

–Cristian Tripodo, attaccante, ex Zancle e Sara