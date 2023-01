Il libero Simone Lombardo lascia il Papiro Fiumefreddo ceduto all’Edotto Rossi Ascensori Foligno

La Costa Dolci Papiro Fiumefreddo nella gara contro la Tonno Callipo Vibo Valentia al ritorno in campo dopo la lunga sosta, si è presentato sul parquet senza il capitano Simone Lombardo. Il libero, classe 1995, completerà la stagione in Umbria con la maglia dell’Edotto Rossi Ascensori Foligno, squadra dove ritrova l’opposto Alberto Gavazzi.

“Siamo felici – afferma il presidente Davide Massimino – che Simone possa vivere questa esperienza fortemente voluta fuori dai confini siciliani, riabbracciando Alberto. Tiferemo, vista la presenza di due nostri atleti, per il Foligno. Perdiamo una risorsa importante per il comparto tecnico del settore giovanile, la sua assenza si sentirà per lo straordinario lavoro svolto sinora”.

In entrata la Costa Dolci Papiro registra due colpi. Uno è un lieto ritorno, perché Leonardo Genovese, reduce dalla promozione in A3 con Letojanni, torna a indossare la maglia del Papiro che l’aveva visto protagonista nella stagione 2019/2020, chiusa anzitempo per l’esplodere della pandemia, ma che aveva visto il Papiro straordinario protagonista sino allo stop.

L’ultimo innesto in ordine di tempo è Flavio Cattoni, lo schiacciatore di San Cataldo, reduce dall’esperienza a Pisa, si è dichiarato felice di poter tornare in Sicilia e giocare con il Papiro.

di “Nunzio Currenti”