Serie A3 – Preziosa vittoria della Saturnia Acicastello in casa della Smi Roma

La forza di crederci sino alla fine. E di non mollare mai. La Farmitalia Saturnia si conferma in testa alla classifica del girone blu del campionato di Serie A3 Credem Banca 2022/2023, grazie alla preziosa vittoria conquistata per 3-1 in casa della Smi Roma (29-27 in rimonta l’esito del quarto set).

Comincia quindi nel migliore dei modi a Guidonia il 2023 per la squadra del presidente Luigi Pulvirenti che confeziona il risultato grazie alla tenacia del gruppo che non si è smarrito nei momenti di difficoltà, centrando l’intera posta in palio.

Domenica pomeriggio si torna a giocare al PalaCatania. L’avversario, valevole per la terza di ritorno, sarà il Palmi, nel primo dei due match che si giocheranno contro i calabresi in appena tre giorni (mercoledì sera, sempre in casa, si giocherà per la Coppa Italia).

MIX ZONE. Il diesse Piero D’Angelo: “Quando si vince in questo modo, anche quando non giochi benissimo, i punti valgono doppio. Nel quarto set, sotto 23-20, la squadra non ha mollato un passo, riuscendo a centrare una vittoria importantissima. Non era facile, ma il gruppo ha saputo fare quadrato nei momenti di difficoltà, dove il muro e la difesa non hanno girato a mille. Ora sotto con il doppio turno con Palmi, sarà importante capitalizzare il bagaglio di certezze e di consapevolezza nei nostri mezzi che ci lascia questa partita”.