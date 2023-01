Primi rinforzi per l’Acr Messina il difensore Michele Ferrara, il centrocampista Oliver Kragl e l’attaccante Leonardo Perez

Arrivano i primi rinforzi per l’Acr Messina targati dal nuovo Direttore Sportivo Pasquale Lo Giudice. Alla corte di mister Ezio Raciti arrivano il difensore Michele Ferrara, il centrocampista Oliver Kragl e l’attaccante Leonardo Perez.

Michele Ferrara, nato a Canosa di Puglia (Bari) il 13 maggio 1993. Ferrara ha appena risolto il contratto che lo legava al Catania SSD ma nelle ultime sette stagioni ha giocato sempre in Serie C collezionando 193 tra i professionisti con le maglie del Monopoli, della Sicula Leonzio e della Pergolettese.

Oliver Kragl – Nato il 12 maggio 1990 a Wolfsburg, rappresenta un acquisto di assoluto valore sia dal punto di vista tecnico che d’esperienza per la squadra biancoscudata. Abile nel ricoprire molteplici ruoli a centrocampo, Kragl è stato grande protagonista in Italia con le maglie di Frosinone, Crotone, Foggia e Benevento. Specialista sui calci piazzati, il calciatore è un valore aggiunto anche nel ruolo di assist man. Dopo aver chiuso la sua esperienza ad Avellino nel girone C di Serie C, ha indossato la maglia del Ried nella prima parte di stagione. Con la squadra austrica ha collezionato sei presenze, un goal e un assist tra Bundesliga e Coppa d’Austria.

Leonardo Perez – Nato il 27 settembre 1989, è il rinforzo offensivo d’esperienza individuato dalla società biancoscudata. Prima punta possente grazie ai 187 centimetri d’altezza, abbina capacità fisiche a qualità tecniche. Nella sua lunga carriera in Italia, è stato un autentico trascinatore e leader offensivo con le maglie di Ascoli e Pisa. Dopo le esperienze con Cosenza, Piacenza ed Arezzo, diventa un punto di riferimento per la Virtus Francavilla nel girone C di Serie C. In Puglia l’attaccante colleziona oltre settanta presenze. In questa prima parte di stagione, è sceso in campo dieci volte tra campionato e coppa trovando la rete nel match contro l’Audace Cerignola.