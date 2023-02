Serie B – Il Messina Futsal è atteso dalla sfida casalinga contro il Casali del Manco

Il Messina Futsal è atteso domani (sabato 4 febbraio, ndr) dalla sfida casalinga contro il Casali del Manco, valida per la 4^ giornata di ritorno del campionato di serie B di calcio a 5.

La squadra giallorossa vuole riaprire una striscia di risultati positivi, che iniziò all’andata proprio in Calabria con una bella vittoria, protraendosi fino alla sconfitta dello scorso turno contro il Mascalucia C5. I giocatori guidati dal tecnico Salvatore Battiato si sono allenati con grande impegno durante la settimana per presentarsi nel migliore dei modi al match in programma nella palestra di Montepiselli con inizio alle ore 15.00. Torna a disposizione, dopo aver scontato il turno di squalifica, il pivot Benny Costanzo.

I peloritani si troveranno di fronte un avversario temibile, quinto in graduatoria, che ha dimostrato, nelle due ultime stagioni, di possedere buone qualità sia individuali che di gruppo. Consolo e compagni dovranno fornire, quindi, un’impeccabile prestazione. La partita sarà arbitrata dai signori Emmanuele Nazzareno Di Gregorio e Salvatore Pagano di Catania (cronometrista Massimo Falzone di Acireale).

GIOVANILE – Domenica sarà la volta dell’Under 19, che ospiterà (ore 11.00), sempre nell’impianto di via Gelone, il Città di Palermo. Per i ragazzi di mister Andrea Argento si tratta dell’atteso ritorno ad un impegno ufficiale dopo una lunga pausa.

Partite 17^ giornata serie B (girone H): Mirto-Arcobaleno Ispica; Messina Futsal-Casali del Manco; Villaurea-Mascalucia C5; Drago Acireale-Real Termini; Città di Acri-Monreale. Riposano: Ecosistem Lamezia e Città di Palermo.

Classifica: Città di Palermo 30; Mascalucia C5 29; Messina Futsal e Ecosistem Lamezia 27; Casali del Manco 21; Drago Acireale 19; Mirto 18; Villaurea 17; Città di Acri 15; Monreale 11; Arcobaleno Ispica 9; Real Termini 7.