Il santateresino Manuel Moschella convocato al Raduno Area Sud Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16

Manuel Moschella, centrocampista, classe 2007 rappresenterà con i colori della Sicilia tutto il movimento giovanile della Provincia di Messina, oltre ad essere motivo di orgoglio anche per gli sportivi della riviera jonica, al Raduno Territoriale dell’Area Sud della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16.

Il Classe 2007 è stato selezionato nell’ambito del Progetto Giovani LND, da mister Andrea Albanese (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16) per uno stage che prevede una gara amichevole a ranghi contrapposti.

Un’importante riconoscimento per l’ottima stagione fin qui disputata dal giovane santateresino Manuel Moschella con la maglia neroverde del Camaro 1969 nel campionato Allievi Regionali Under 17 dove ha già messo a segno ben 12 reti che lo ha portato ad essere tra i 15 giocatori di tutta la Sicilia che parteciperà, con altri giovani giocatori di Calabria, Campania, Puglia e Basilicata alla gara amichevole in programma Martedì 7 Febbraio al Centro Tecnico Federale di Catanzaro.

Primi riconoscimenti per un giovane della nostra riviera jonica, ha iniziato a muovere i primi passi nell’Atletico Roccalumera del Presidente Mansueto Gugliotta, poi l’esperienza nell’F24 Messina, nelle ultime due stagioni con la maglia del Camaro 1969.

Scheda Giocatore: Manuel Moschella. Nato il 20 Maggio 2007. Ruolo: Centrocampista. Altezza: 169. Peso: 62

2022-23 Camaro 1969 Alleivi Regionali U17

Camaro 1969 Alleivi Regionali U17 2021-22 Camaro 1969 Allievi Regionali U17

Camaro 1969 Allievi Regionali U17 2020-21 F24 Messina Giov. Regionali U14

F24 Messina Giov. Regionali U14 2019-20 F24 Messina Giov. Regionali U14

F24 Messina Giov. Regionali U14 Proviene dal settore giovanile dell’Atletico Roccalumera

I CONVOCATI SICILIANI

ACCADEMY PANORMUS: Davide Mattaliano

BUON PASTORE: Antonio Vitale e Gabriele Colombo

CATANIA: Tomaso Simone Capuana

CALCIO SICILIA: Andrea Bellingardo

CAMARO: Manuel Moschella

CUS PALERMO: Alessandro Maniscalco e Giuseppe Aiello

GAME SPORT RAGUSA: Cristian Malandrino e Damiano Burrometo

MERIDIANA ETNA SOCCER: Antonino Parco

PALAZZOLO: Andrea Petrolito e Samuele Ziccone

PANORMUS: Jonathan Stassi e Adriano Lucito

