Gran Galà a Taormina per la “Premiazione dei Campioni Siciliani dell’Automobilismo e del Karting”

Le Stelle dello Sport più ancora dei riflettori del Pala Congressi di Taormina hanno illuminato la Premiazione dei Campioni Siciliani dell’Automobilismo e del Karting applaudendo i migliori piloti dell’isola nella serata più prestigiosa, organizzata dalla Delegazione Regionale ACI Sport. Al centro della scena, al fianco del presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani e al delegato regionale Daniele Settimo, il presidente del CONI Giovanni Malagò e l’amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali, oltre al pilota della Ferrari Antonio Giovinazzi, all’ingegnere Andrea Adamo e al talento siciliano Gabriele Minì (attraverso un video-messaggio). Tutti hanno “sfilato” insieme ai Campioni Siciliani 2022, celebrando insieme a loro i dovuti riconoscimenti.

Nel tripudio della serata, trasmessa in diretta da ACI Sport TV (Sky 228), hanno risuonato le parole di Malagò e di Domenicali, ai quali è stato consegnato il 2° Premio Nino Vaccarella, con la partecipazione di Giovanni Vaccarella, figlio dell’indimenticabile “Preside Volante”. “Ho un legame di famiglia con l’auto e l’automobilismo – ha detto il presidente del Coni – ho da sempre ammirato Nino Vaccarella, per cui questo premio mi riempie di emozione”. Collegato da New York, Domenicali, che dal 2020 è alla guida della F1, ha proseguito: “Ho avuto il piacere dio conoscere Nino Vaccarella e ricevere questo premio è un grande onore. Sono grato al Presidente ACI ed al Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia ed a Giovanni (Vaccarella). ”. I momenti di onore si sono susseguiti tra gli applausi e di particolare spicco sono stati quelli dedicati ad Antonio Giovinazzi e Andrea Adamo. Al pilota della Ferrari che sta preparando l’esordio nel Mondiale Endurance con la nuova 499P Hypercar è stato tributato il premio “Uno di Noi”, che il driver pugliese ha ritirato insieme ad Antonello Coletta, capo della divisione corse clienti a Maranello: -“E’ un inizio di stagione elettrizzante per il lavoro che stiamo svolgendo – ha dichiarato Giovinazzi – Grazie per questo premio. Sarà una stagione molto interessante, il mio primo impegno sarà quello del Wec. È una sfida e per me sarà un onore riportare insieme ai miei compagni il Cavallino Rampante nel mondo endurance, ritornare a Le Mans dopo cinquant’anni nella categoria principale. Ho fatto tantissimi test, fra un mese ci sarà la prima gara siamo gli ultimi ad arrivare in corsa al campionato ma cercheremo di dare il massimo con tanti impegni importanti”-. Applausi a scena aperta per i piloti siciliani, con in testa Minì, vincitore del Volante di Platino e presente con un video-messaggio dal Bahrain, dove è impegnato nei test di F.3. Il Volante d’Oro è di Angelo Lombardo, il cefaludese campione Italiano Rally Auto Storiche su Porsche, Volante D’argento per il giovane pilota siracusano di velocità montagna e Under tricolore Luigi Fazzino, mentre il volante di Bronzo all’etneo Campione Italiano Slalom Michele Puglisi. Il Campione Italiano Rally Junior Alessandro Casella ha ricevuto il Premio Pilota dell’Anno ed il premio ACI Sport con il navigatore Rosario Siragusano. Tra i numerosi premi consegnati anche il Premio “Ninni Mulè” per gli Ufficiali di Gara, che proprio Giuseppe, figlio del mai dimenticato Commissario di Percorso, ha consegnato all’Associazione “Ciccio La Delfa”. -“Una festa di sport che la Delegazione ACI Sport Sicilia ha dedicato ai Campioni dell’isola, impreziosita dai prestigiosi ed esclusivi ospiti e dalla presenza del Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani – ha affermato Settimo – stasera si è concretizzato il lavoro che tutto lo staff della Delegazione svolge con passione da alcuni mesi. Adesso attendiamo nuovi successi dai nostri bravi driver”-.

Nel corso della serata sono stati premiati i protagonisti di tutte le categorie dell’automobilismo della Stagione 2022:

Karting

CAMPIONI REGIONALI ACI SPORT 8^ Zona

VINCITORE DELLA CATEGORIA 60 MINI – Angelo Andrea Castro

VINCITORE DELLA CATEGORIA MINI Gr. 3 –Cristian Blandino

VINCITORE DELLA CATEGORIA KZ2 E KZ2 UNDER 18 – Giovanni Renda

VINCITORE DELLA CATEGORIA KZN UNDER – Salvatore Gentile

VINCITORE DELLA CATEGORIA KZN SENIOR – Giuseppe Messina

VINCITORE DELLA CATEGORIA X 30 JUNIOR – Andrea Alessandro Casella

VINCITORE DELLA CATEGORIA X 30 SENIOR Fabio Spataro

Rally – VINCITORI CAMPIONATI SICILIANO – RALLY MODERNO 2022 ASSOLUTA

ASSOLUTA 1° CONDUTTORE : 1° Pollara Marco (1° di Classe R5 e Vincitore Assoluto Coppa Rally 8^ Zona); 2° Lombardo Roberto; 3° Angelucci Fabio

ASSOLUTA 2° CONDUTTORE : 1° Massimo Cambria; 2° Francesco Galipo’; 3° Maurizio Marin

1à FEMMINILE 2° CONDUTTORE: Giorgia Maria Bruno

1° CLASSIFICATO UNDER 25 e 1° DI CLASSE A6: Salvatore Pio Scannella – Francesco Galipò (Vincitori Coppa rally 8^ Zona Under 25 e Classe A6)

1° CLASSIFICATO OVER 55: Stassi Carlo (Vincitore Coppa rally 8^ Zona Over 55)

1à CLASSIFICATA SCUDERIA: CST RACING – Vincitrice Coppa Rally 8 Zona Scuderie

Rally Auto Storiche – VINCITORI CAMPIONATI SICILIANO – RALLY AUTOSTORICHE 2022

ASSOLUTA 1° CONDUTTORE 2° RAGGRUPPAMENTO 1° Savioli Marco

ASSOLUTA 2° CONDUTTORE 2° RAGGRUPPAMENTO 1° Savioli Gianluca

ASSOLUTA 1° CONDUTTORE 3° RAGGRUPPAMENTO 1° Spinnato Gianluca

ASSOLUTA 2° CONDUTTORE 3° RAGGRUPPAMENTO 1° Mellina Fabio

ASSOLUTA 1° CONDUTTORE 4° RAGGRUPPAMENTO 1° Ospedale Francesco

ASSOLUTA 2° CONDUTTORE 4° RAGGRUPPAMENTO 1° Portera Salvatore

Velocità in Salita – VINCITORI ASSOLUTI DEL CAMPIONATO SICILIANO VELOCITA’ MONTAGNA:

1° Classificato, Vincitore classe E2SC 2000 e Classifica Under 25 – Luigi Fazzino (Vincitore Trofeo Nazionale CIVM Under 25 – Vincitore Coppa di Classe TIVM Centro E2-SC 2000 – Vincitore Assoluto Trofeo Velocità Montagna Sud e Gr. E2SC – Vincitore Trofeo TIVM Sud Under; 2° Classificato – Luca Caruso; 3° Classificato e vincitore di classe E2SC 3000 – Francesco Conticelli

Velocità in Salita Auto Storiche

Classifica Assoluta:

1° RAGGRUPPAMENTO e 1-G1 T-TC 2000: Riccobbono Giuseppe;2° RAGGRUPPAMENTO e 2-G2-H1-GTS 1300: Spezia Giacomo; 3° RAGGRUPPAMENTO e 3-H2-I-SIL 1300: Caristi Salvatore; 4° RAGGRUPPAMENTO e 4-JR-BC 2000 – 4-JR-BC >2000: Barbaccia Ciro

Slalom – VINCITORI ASSOLUTI CAMPIONATO SICILIANO SLALOM

1° Girolamo Ingardia (vincitore classe E2SS 1150);

2° Salvatore Arresta (Vincitore Coppa Slalom 5^ Zona Gr. E2SS);

3° Salvatore Catanzaro

Bicilindriche – CAMPIONATO INTERREGIONALE “LE BICILINDRICHE” SALITA/SLALOM 2022

Gruppo 5 Classe 700: 1° e Campione Assoluto Campionato Interregionale “Le Bicilindriche” Salita/Slalom Riccardo Viaggio (Cubeda Corse) ; 2° Angelo Alessandro Mercuri (New Generation Racing); 3° Giuseppe Noto (Catania Corse).

Regolarità

Sebastian Feudale – Francesco Nicolò Gullotta (primi ex aequo) 1° Conduttore Campionato Siciliano Regolarità

Russo Nazareno, 3° classifica 1° conduttore

Grillo Maria Teresa – Paolino Messina (primi ex aequo 2° conduttore)