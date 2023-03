Premiate le società sportive della Delegazione di Messina che si sono distinte nella stagione 2021/22

Grande festa dello Sport nella serata di Lunedi 6 Marzo 2023 nella location di Villa Ragno a S. Teresa di Riva, con la premiazione delle Società Sportive che hanno vinto i vari campionati della stagione sportiva 2021/22 e della Coppa Disciplina della Delegazione di Messina della Lega Nazionale Dilettanti.

Alla serata era presente il Presidente della Figc Sicilia Sandro Morgana, il vicepresidente Mario Tamà, i rappresentati della Delegazione di Messina, Aldo Violato, Francesco Grezzo, Pippo Settimo, il Presidente dell’Aia di Messina Massimiliano Puglisi, naturalmente il Presidente del Comitato di Messina che ha condotto la serata Leonardo La Cava, hanno fatto gli onori di casa il Sindaco di S. Teresa Danilo Lo Giudice e l’Assessore allo Sport Ernesto Sigillo.

Ecco le Società Premiate per la vittoria del Campionato e Coppa Disciplina

Acr Messina (Serie C2) – Vincente Coppa Disciplina – Girone D campionato Allievi Under 17 Regionale

AGA Messina (Terza Categoria) – Vincente Girone C del campionato Giovanissimi Under 14 regionale

Arci Grazia (Seconda Categoria) Vincente Coppa Disciplina Terza Categoria – Girone A

Calcio Rometta Marea (Seconda Categoria) – Premio per la vittoria del campionato di Terza Categoria Girone A

Camaro (Settore Giovanile) – Vincente Girone D campionato Giovanissimi Under 15 Regionale e Vincente Girone A campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale. A ritirare i premi l’allenatore Mimmo Moschella

Casalvecchio Siculo (Serie C2 calcio a 5) – Vincente Play-Off Serie D. Premio ritirato dal dirigente Concetto Crisafulli e dal giocatore Lorenzo Silvio

Città di S. Teresa (Seconda Categoria) – Riconoscimento per la vittoria del campionato di Terza Categoria – Girone B. A ritirare il premio Mansueto Gugliotta e mister Nino Spadaro.

Città di Taormina (Eccellenza) – Vittoria della Coppa Disciplina della prima squadra nel campionato di Eccellenza e le vittorie della Juniores nella fase provinciale – Girone A e degli Allievi Under 17 Regionale – Girone D. A ritirare i premi Gaetano La Versa.

Domenico Savio (Calcio a 5) – Vincente Coppa Disciplina Girone B campionato di Serie C1

Folgore Milazzo (Prima Categoria) – Vincente Girone E della Coppa Disciplina

Gescal (Promozione) – Vincente Girone B della Coppa Disciplina e Vincente Girone A del campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale

Kaggi (Prima Categoria) – Premiato per la vittoria del Campionato di Seconda Categoria – Girone D 2021/22 a ritirare il riconoscimento il dirigente Paolo Marinello.

Jonica Fc (Eccellenza) – Vincente del Girone B del campionato Juniores Regionale Fase Provinciale. Vincente Girone D del campionato Giovanissimi Under 15 Regionale. Premi ritirati dal dirigente Roberto Cosentino

Limina Calcio (Terza Categoria) – Vincente Coppa Disciplina Girone B). Premio ritirato dal Presidente Claudio Restifo

Nuova Peloro (Seconda Categoria) – Vincente Play-off campionato di Terza Categoria. A ritirare il premio il Direttore Giuseppe Raffa

Nuova Igea (Eccellenza) – Vincente Coppa Disciplina Girone A del campionato Juniores Regionale Fase Regionale

Messana (Promozione) – Premiata per la promozione ottenuta al Campionato Regionale Under 17, il riconoscimento della Coppa Disciplina per le categorie Under 17 e Under 19. A ricevere il premio il vicepresidente Walter Mattina, il direttore amministrativo Massimo De Domenico e il responsabile del settore giovanile Tommaso Di Pietro.

Meriven Calcio a 5 – Vincente Campionato di Serie D e Coppa Disciplina Girone A

Mongiuffi Melia (Serie D calcio a 5) – Vincente Coppa Disciplina Girone B – Premio ritirato dal giocatore- dirigente Simone Cesareo

Pro Mende Calcio (Promozione) – Vincente Coppa Disciplina Girone A campionato Giovanissimi Under 15 Calcio a 5 Provinciale

Real Antillo (Seconda Categoria) – Vincente Coppa Disciplina – Girone D. Premio ritirato dall’allenatore Onofrio Chillemi

Real Itala Franco Zagami (Prima Categoria) – Premiata come vincente del Campionato di Seconda Categoria – Girone C. A ritirare il premio il Presidente Carmine Bellinghieri

Team Scaletta (Serie A2 calcio a 5 femminile) – Vincente Coppa Disciplina Girone A Campionato C5 Femminile Provinciale BPG. A ritirare il premio alcuni componenti della squadra

Torregrotta (Prima Categoria) – Premiata come vincente Play Off di Seconda Categoria e Coppa Disciplina Under 15. I premi sono stati ritirati dal Presidente Nino Arizzi, dal capitano della prima squadra Roberto Visalli, e dal capitano Under 15 Christian De Gaetano.

Valdinisi Calcio a 5 (serie C2) – Vincente campionato di Serie D Girone B. Premio ritirata dal dirigente Orlando Leo

Valle del Mela (Promozione) – Vincente Play-Off di Prima Categoria, Vincente Girone A del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale e Vincente Girone A campionato Giovanissimi Under 15 Calcio a 5 Provinciale

GUARDA IL VIDEO DELLA PREMIAZIONE – FIGC ME:Premiazione Società Sportive per la vittoria Campionato e Coppa Disciplina” stagione 2021/22

FOTOGALLERY – – FIGC MESSINA – Premiazione Società Sportive stagione 2021/22