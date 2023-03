Importante risultato per la SSD UniMe: terza ai Campionati Regionali Ragazzi di nuoto

Torna da Catania con un altro importantissimo risultato il gruppo nuoto della SSD UniMe che, nello scorso weekend, ha partecipato ai Campionati Regionali indoor di categoria Ragazzi, rendendosi protagonista con tante prove superlative dei singoli atleti ma, soprattutto, conquistando un preziosissimo terzo posto finale.

La classifica generale di società ha visto primeggiare la Poseidon di Catania, seguita dai palermitani della Polisportiva Mimmo Ferrito e, appunto, terzo gradino del podio per il team universitario, risultato che fa il paio con il terzo posto societario ottenuto nel Campionato Regionale Assoluto e nel Campionato Regionale di Fondo.

Un risultato di grande prestigio, frutto delle tante prove personali di grande spessore degli atleti universitari arricchite da un medagliere ricco di 4 ori, 3 medaglie d’argento e 2 di bronzo. Voce grossa da parte di Emma Arcudi: la nuotatrice della SSD UniMe, infatti, sale per ben 3 volte sul gradino più alto del podio (nei 50, 100 e 200 stile libero) e conquista anche 1 argento (nei 200 misti) ed 1 bronzo nei 200 farfalla. L’altro oro della spedizione catanese porta la firma di Sabrina Ferrara (100 farfalla), che porta a casa anche una madeaglia d’argento nei 200 farfalla.

Secondo gradino del podio nche per Marco Ceci nei 200 farfalla e per la staffetta 4X200 stile libero femminile (Arcudi, Cucinotta, Costarella, Ferrara). Infine l’ultimo bronzo di giornata arriva dalla 4X100 misti femminile, staffetta composta da Arcudi, Cozzucoli, Ferrara e Costarella. Unica nota di rammarico la squalifica della 4X100 stile libero femminile, che avrebbe regalato alla SSD UniMe un’altra preziosa medaglia d’oro ed un nuovo record regionale.

In generale, comunque, sono ottime le prestazioni di tutti gli atleti universitari che hanno partecipato alle gare, regalando tantissime emozioni e permettendo che, ancora una volta, il club della Presidente Silvia Bosurgi si classifichi tra le società più forti del panorama natatorio siciliano.

Questi gli altri atleti che hanno gareggiato rappresentando i colori della SSD UniMe e rendendosi protagonisti di ottimi risultati individuali: Anna Arbitrio, Giulia Assumma, Rebecca Barbaro, Martina Bertino, Chiara Bonina, Viola Calamoneri, Aurora Coltraro, Angelica Irrera, Lucrezia Leone, Silvia Mangano, Teresa Stracuzzi, Domenico Albano, Graziano Aliano, Alessandro Barbaro, Davide Bono, Davide Consolo, Christina Cozzucoli, Bruno e Paolo De Benedetto, Angelo Di Pietro, Alessandro Galletta, Mattia Ganino, Davide Granata Alessandro Irrera, Cristian Molonia, Giovanni Monopoli, Andrea Romeo, Francesco Sergi, Francesco Suraci, Giovanni Truglio.

È tanta, chiaramente, la soddisfazione del Direttore Tecnico del settore nuoto della SSD UniMe Diego Santoro, che sottolinea il grande lavoro quotidiano di tutto il gruppo e della società: “Ci stiamo rendendo protagonisti di un progetto che continua, in pochissimo tempo, a regalare grandi soddisfazioni. Questo è frutto del duro lavoro giornaliero e dell’importantissimo impegno e serietà dei nostri ragazzi. Disponiamo, inoltre, di una struttura che ci mette nelle condizioni di svolgere attività di alto livello al meglio e di crescere quasi come degli atleti professionisti. A questo si aggiunge anche l’importante sinergia con la piscina Pianeta Sport di Reggio Calabria e la costante e preziosa presenza del Direttore Sportivo e della Presidente, in prima linea per sostenere questo importante progetto. Non di meno, ovviamente, la possibilità di poter contare e lavorare su uno staff tecnico unico, di grandi professionisti. Insomma, disponiamo del giusto mix per continuare a sognare”.