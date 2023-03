Prestigioso brindisi per la Junior Sport Lab futsal: Campione Provinciale Under 15 e 17

Doppio prestigioso brindisi per la Junior Sport Lab nel mondo del futsal. La società neroverde si è laureata, infatti, campione provinciale Under 15 e 17.

La squadra Giovanissimi allenata da Matteo Aquilia ha fatto bottino pieno nel girone con 10 vittorie in altrettante partite disputate. Un ruolino di marcia che l’ha portata poi ad eliminare la Stefano Catania e ad aggiudicarsi (14-0) la finale contro la Pro Mende. L’impegno d’apertura della fase regionale la vedrà opposta a La Meridiana, che i tirrenici affronteranno il 13 aprile a Brolo.

Due giorni dopo toccherà agli Allievi confrontarsi con i pari-età della blasonata Meta Catania, club che milita nella serie A di calcio a 5. Anche i ragazzi guidati in panchina da Alessio Giuffrè hanno totalizzato 30 punti, aggiudicandosi tutte le gare in programma nella prima fase, per poi battere nel decisivo triangolare, che metteva in palio l’ambito titolo Allievi, il Rosmarino (12-0) ed il Montalbano ai rigori con il punteggio di 11-9, dopo che i tempi supplementari si erano chiusi sul 7-7.

“Siamo soddisfatti e felici dell’eccellente percorso di entrambi i gruppi sia nella regular season che nei playoff e nelle finali – dichiara Giuseppe Scaffidi, responsabile tecnico della JSL -. Hanno inanellato soltanto successi e segnato tantissimi gol. Ciò conferma come il lavoro portato avanti dal nostro staff, che ha ampliato ulteriormente le proprie specifiche competenze, sta funzionando metodologicamente, in più è molto utile l’utilizzo del futsal come strumento formativo nella creazione dell’atleta. Nei prossimi incontri in calendario, si alzerà l’asticella qualitativa delle avversarie e cercheremo di ottenere il massimo dal punto di vista dell’apprendimento, maturando, inoltre, una preziosa esperienza”.