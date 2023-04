2^ Cat./D – Quattro Giornate di squalifica a Finocchiaro (Castiglione), multa alla Società

Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, assistito dai Giudici Sportivi Sostituti, Sig. Gaetano Bruno, Dott.sa Federica Cocilovo, Dott. Andrea Fasulo, Dott.sa Fabiola Giannopolo, Avv. Francesco Giarrusso, Dott. Dario Grillo, Dott. Diego Verde e dai rappresentanti dell’A.I.A., Sig.ri Giuseppe Lo Cicero (C11) e Giuseppe La Cara (Ca5), ha adottato le decisioni riguardante l’ultimo turno del campionato di Seconda Categoria – Girone D (2 Aprile 2023)

Città di Santa Teresa – Lagoreal 1981: Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata a causa della mancata presentazione della squadra LAGOREAL 1981 per cui, visto l’art. 53 delle N.O.I.F., si assegna gara perduta per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di 200,00 euro (1ma rinuncia).

Giocatori Squalificati

Quattro Giornate: Samuele Finocchiaro (Castiglione di Sicilia) “Espulso per doppia ammonizione, assumeva contegno offensivo nei confronti dell’arbitro, dopo l’ assunzione del provvedimento disciplinare, ritardando altresì la ripresa del giuoco”.

Due Giornate: Davide Di Marcantonio (Zafferana)

Una Giornata: Giovanni Tosto (Città di Francavilla), Graziano Crisafulli (Sporting Fiumefreddo)

Multa Società

200,00 Euro Castiglione di Sicilia “Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell’arbitro; nonchè per condizioni di fatiscenza dello spogliatotio del direttore di gara”.