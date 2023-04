Domenica 16 Aprile 2023, un giorno storico per la giovane compagine della Vigor Itala, penultima giornata del campionato di Terza Categoria, supera per 2-1 la Nike 2022 è conquista la “promozione” con un giornata d’anticipo in Seconda Categoria.

Non è stato facile, contro la compagine giardinese passata in vantaggio nel primo tempo con Corica, con il terreno pesante per la pioggia caduta qualche ora prima, i ragazzi di mister Miuccio non hanno mollato hanno continuato a macinare gioco, sbagliare tante occasioni, poi la zampata di Barbaro prima dell’intervallo, a metà ripresa ci pensa Joseph Caminiti a fare esplodere il Comunale Italese, una vittoria sancita dal triplice fischio finale che fa esultare i giocatori, dirigenti e tifosi , nonostante la pioggia il “sogno” di dedicare la vittoria del campionato di terza categoria a “Peppe Geraci” è diventato realtà

La Vigor Itala festeggia la promozione in Seconda Categoria nel ricordo di “Peppe Geraci”

Vigor Itala 2 Nike 2022 1

Marcatori: 35′ Corica, 44′ Barbaro, 22′ st J. Caminiti

Vigor Itala: D. Papale, Barbaro, Tilenni, Foti, A. Caminiti, J. Caminiti, E. Tavilla, Minuto, Di Blasi, A. Tavilla, Tringali. All: Giancarlo Miuccio. A Disp: M. Papale, D. Lisa, Scibilia, Silipigni, S. Lisa, Roma, Andronaco, Irrera.

Nike 2022: Vita, Puglia, Corica, D’Amore, F. Cutroneo, Fanà, Brian, Carpillo, Miceli, Benedetto, Monaco, Puglis, Donato, Leonardi.

Arbitro: Mirko Currò

di “M. Muscolino”