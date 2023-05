Il messinese Salvatore Venuti con la Scuderia Phoenix protagonista in quel di Fasano

Il Team Automobilistico Phoenix ha chiuso un weekend da protagonista in salita e tra i birilli. Alla 64^ Coppa Selva di Fasano il messinese Salvatore Venuti ha sbaragliato la concorrenza ed al volante della Peugeot 106 si è imposto tra le motorizzazioni aspirate del gruppo Racing Start Plus dove si è battuto con concorrenti di provata esperienza ed auto di potenza maggiore. Caparbio il portacolori Phoenix che nelle impegnative condizioni del tracciato, scivoloso per via della pioggia caduta, ha attaccato usando la sua determinata esperienza rallistica.

Il catanese Andrea Currenti ha vinto gara 2 del Campionato Italiano “Le Bicilindriche” ed ha rimontato fino al 2° posto finale, che permette al driver di Bronte di mantenere la testa nella classifica tricolore. Dopo una gara 1 in difesa chiusa con il 4° tempo per via di un set up poco efficace, Currenti ha potuto concretizzare una proficua rimonta dopo le opportune regolazioni effettuate dalla SAMO Competition, andando a colmare il gap di gara 1 con il successo in gara 2 ed il 2° posto assoluto.

Ricognizioni impegnative per tutti in Puglia per via del meteo, per cui in gara ciascun pilota ha ottimizzato i dati raccolti. Domenico Gangemi nel messinese Slalom di Novara, secondo appuntamento del campionato Italiano di specialità e di Campionato Regionale, si è classificato al 2° posto della classe 1400 del gruppo E1, dove è arrivato ai piedi del podio. Per l’esperto pilota di Torregrotta si è trattato di una verifica importante dello sviluppo della estrema Fiat 127. Esordio a Novara, con i colori Phoenix, anche per Daniele Merlino che ha iniziato al sua esperienza al volante del aCitroen Saxo VTS di classe N1600.