Ben 55 i partecipanti al corso “Addetti Società Sportive”. Sandro Morgana “momenti fondamentali”

Si è concluso il corso di formazione per dirigenti di società dilettantistiche, che si è svolto nel “Salone delle Bandiere” di Palazzo Zanca a Messina. Quattro gli incontri, il 5/6 e 12/13 Maggio organizzati dal Comitato Regionale della Lnd Sicilia con il patrocinio del Comune di Messina.

Nell’ultima mattinata dei lavori, si sono susseguiti gli interventi del dott. Biagio Cuffari, presidente della Federazione Medici Sportiva di Messina, della prof.ssa Angela Busacca, ricercatrice di diritto privato e docente di diritto sportivo Unirc, e del geom. Giuseppe Bonsangue, fiduciario regionale dei campi sportivi.

Ben 55 gli addetti delle Società sportive dilettantistiche hanno partecipato al corso di formazione, per quanto riguarda le Società della Riviera Jonica Messinese, Sergio Garufi Allegra, Rosario Maccarrone e Salvatore Garufi (Real Rocchenere), Giacomo Rotondo, Giancito Ruggeri e Orlando Leo (Valdinisi Calcio), Gaetano La Versa, Francesco Millesi e Andrea Giuseppe Truglio (Città di Taormina), Marco Laquidara e Milena Arrigo (Team Scaletta), Giovanni Rovito e Salvatore D’Agata (S. Alessio).

Nei quattro incontri si sono affrontanti i seguenti temi

Regolamento del Giuoco del Calcio, lo spirito e l’interpretazione delle norme

L’organizzazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale

Dilettanti e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, con le rispettive articolazioni.

L’ordinamento sportivo (elementi) – Le federazioni sportive nazionali – ASD e SSD: Organizzazione delle società sportive dilettantistiche – le responsabilità dei dirigenti – La prestazione sportiva dilettantistica; Disciplina dei rapporti economici tra le società del calcio dilettantistico ed i tesserati; Il trattamento fiscale agevolato; le prospettive del “nuovo lavoro sportivo”

Le tipologie di giustizia sportiva, il Codice di giustizia sportiva; Organizzazione della giustizia sportiva regionale Disciplina e procedura dei ricorsi

L’illecito disciplinare: introduzione alla responsabilità in ambito sportivo; Sanzioni applicate alle società ed ai dirigenti in caso di violazioni della normativa federale

Il contratto di sponsorizzazione. Il marketing sportivo e il ruolo del manager sportivo. Rapporti tra attività sportiva e comunicazione nel calcio dilettantistico

Organizzazione e tutela sanitaria dell’attività sportiva dilettantistica

Il doping nell’ordinamento sportivo e l’antidoping

Il presidente del Comitato Regionale Lnd Sicilia Sandro Morgana, presente assieme al vicepresidente vicario Mario Tamà, al responsabile regionale del calcio femminile Natale Ferrante, a Giuseppe Molino, presidente della delegazione distrettuale della Lnd Barcellona Pozzo di Gotto, e a Franco Grezzo, vicedelegato della Lnd Messina, ha ringraziato i corsisti, le Delegazioni di Messina e Barcellona P.G. ed i docenti.

“Questi momenti di approfondimento sono fondamentali – ha detto il massimo dirigente regionale ad inizio intervento – poiché nel mondo dello sport è necessario possedere un bagaglio completo di conoscenze. Mi fa piacere, inoltre, avere sempre un contatto diretto con le società, in particolare in un momento nel quale si chiude una stagione, oltremodo positiva per il movimento siciliano, e se ne sta per aprire un’altra”.

Sandro Morgana si è soffermato poi sugli ottimi risultati ottenuti dalla Sicilia in ambito agonistico, in particolare con il calcio a 5, e ha ribadito che deve essere tenuta alta l’attenzione sugli episodi di violenza, che, numeri alla mano, continuano ad essere un problema da risolvere.