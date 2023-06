Prova televisiva nei campionati dilettantistici, lo propone Sandro Morgana (Figc Sicilia)

“Abbiamo rilevato che i tempi sono maturi per avere accesso alla prova televisiva nei campionati dilettantistici, ho fatto questa proposta al presidente della LND Giancarlo Abete ed è allo studio della Lega – lo ha dichiarato il Presidente della Figc Sicilia Sandro Morgana durante la conferenza stampa di fine stagione – per ammettere la prova televisiva è necessario modificare il Codice di Giustizia Sportiva, ritengo che questo ci possa aiutare ad avere un quadro migliore dei fatti che sfuggono ai commissari di campo. L’inserimento della prova tv può dare maggiore serenità all’ambiente e può anche essere un deterrente per gli episodi di violenza”.