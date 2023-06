Presentata la tappa messinese del 2023 Volleyball World Beach Pro Tour

Si è tenuta stamani, presso la Sala Giunta del Comune di Messina, la conferenza stampa di presentazione ufficiale della tappa messinese del 2023 Volleyball World Beach Pro Tour – Futures, manifestazione internazionale di beach volley che si terrà dal 29 giugno al 2 luglio a Piazza Duomo.

Un appuntamento di grande importanza per la Città di Messina che si svolgerà in una location incredibile. La manifestazione intercontinentale, infatti, sarà di scena a Piazza Duomo e darà vita ad un appuntamento dal grande fascino ed al quale parteciperanno beachers provenienti da tutto il mondo. L’evento, realizzato dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) e da Volleyball World ed affidato per la sua tappa messinese (unica in Sicilia) al promoter locale Team Volley Messina, che lo realizzerà di concerto con il Comune di Messina, Mediterranea Eventi, Triptop ed il Comitato Territoriale Fipav di Messina, vedrà la partecipazione di 56 coppie (28 maschili e 28 femminili) in rappresentanza di ben 27 Nazioni: dal Mozambico all’Argentina, passando per Cile, Giappone, Canada e Nuova Zelanda. Diverse le coppie italiane in gara, tra le quali anche il duo Bianchin/Scampoli, vittorioso nella tappa della scorsa estate realizzata a Giardini Naxos.

Una vetrina di grande impatto per Messina: unica tappa in Sicilia (si svolgerà contemporaneamente ad Helsinki) e tra le sole tre organizzate in Italia (Lecce e Rossano Calabre le altre, annullata invece la tappa di Cervia prevista nelle giornate dell’allerta meteo che ha colpito l’Emilia Romagna), gli occhi ti tutti gli appassionati di beach volley saranno puntati su Piazza Duomo.

“Abbiamo voluto rappresentare a tutti i costi la nostra città nel mondo – cosi l’Assessore allo Sport del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro – e portare questa tappa a Messina è motivo di grande orgoglio per tutta l’Amministrazione e per la città intera. Questa iniziativa aveva destato qualche perplessità ma Piazza Duomo è stata scelta per due motivi. Innanzitutto la CEV impone un certo tipo di sabbia per poter disputare questo evento e, dopo diverse campionature con sabbia delle nostre cave e variazioni sulla granulometria siamo riusciti ad ottenere il benestare per poter realizzare la tappa. Questo è un aspetto tecnico molto importante e siamo felici di essere riusciti a fare anche questo. Ovviamente, in secondo luogo, portare circa 200 camion di questo tipo di sabbia nella nostra spiaggia sarebbe stato molto impattante dal punto di vista ambientale e, quindi, ben venga avere la possibilità di godere di una Piazza meravigliosa come quella del Duomo che ci permette di realizzare un evento dal grande fascino.

Mi piace parlare di questo evento – ha continuato Finocchiaro – per la sua grandezza perchè ci da grande lustro e stimola il nostro tessuto a formarsi ancora di più nell’accoglienza e nel farsi trovare pronto per i grandi eventi. E questo è stato reso possibile anche grazie al dialogo con tutte le Federazioni Sportive Nazionali reso possibile dal lavoro costante di Francesco Giorgio, grazie al sostegno del Consiglio Comunale, delle Commissioni ed anche delle partecipate comunali: dall’AMAM all’ATM, da Messina Bene Comune alla Messina Social City, stiamo dialogando costantemente per avere tutto il supporto necessario ed organizzare al meglio la tappa. Sarà un evento suggestivo e di grande interesse e, soprattutto, un grande attrattore: evento non solamente rivolto alla cittadinanza ma anche di grande interesse per le province e le regioni vicine, quindi un volano importante per la nostra città. Questo forse è l’evento più suggestivo ed è un grande evento in tutti i sensi: sia da quello sportivo che dal punto di vista turistico e ben vengano tanti altri eventi di questo tipo, nei confronti dei quali questo grande evento potrà fungere da attrattore. Stiamo lavorando alacremente a questo evento da tre mesi, anche con diversi tavoli tecnici: c’è un lavoro molto importante dietro all’organizzazione di questa tappa che, siamo sicuri, produrrà un bellissimo risultato ed avrà un grande fascino, merito anche e soprattutto del Sindaco che ha avuto l’intuizione di scegliere da subito questa location, ci ha lanciato la scommessa e noi l’abbiamo accettata. Infine, siamo già al lavoro per far vedere e far scoprire agli atleti ed alle delegazioni, attraverso dei tour organizzati, le meraviglie della nostra città”.

“Per noi è chiaramente una scommessa che abbiamo raccolto anche grazie agli ottimi rapporti con Federazione Italiana Pallavolo, con la quale abbiamo in programma tante altre attività – questo il commento di Francesco Giorgio, Fiduciario del CONI ed Esperto allo Sport del Comune – Una scommessa che, siamo certi, potrà essere stimolo per altri eventi legati alla sabbia e non solo alla spiaggia. L’interesse del mondo sportivo verso una serie di iniziative delle quali dobbiamo diventare attrattori sta diventando sempre più importante e possiamo lavorare per fare in modo che questo evento si istituzionalizzi e possa portare sempre molto di più. È un evento tecnicamente di altissimo livello e, tra l’altro, si tratta dello lo sport più spettacolare e praticato dell’estate, e questo, oltre alla qualità di chi partecipa, ci permetterà di poter attirare tanti appassionati. Ringrazio la FIPAV, Team Volley e Mediterranea Eventi: stiamo lavorando in maniera molto seria ed importante anche grazie a tante collaborazioni, come quelle con le partecipate: questo è l’esempio che tramite le collaborazioni tra l’Amministrazione ed il mondo dello sport il territorio può produrre grandi risultati e trarre tanti vantaggi. Questo per noi è un grande punto di forza che stiamo mettendo in campo e, sono sicuro, che negli anni futuri porterà grandi risultati”.

“Da messinese non posso che essere fiero e contento di aver portato un evento cosi importanti dopo tanti anni nella nostra città – cosi Antonio Locandro, vicepresidente di FIPAV Sicilia – Una grande scommessa per la quale ringrazio l’Amministrazione Comunale e, ovviamente, il comitato organizzatore che si stanno facendo carico di un impegno ed un evento veramente importanti. Messina in queste giornate sarà al centro del mondo e diventerà una bellissima vetrina”.

Proseguono gli interventi con Alessandro Zurro, Presidente del Comitato Territoriale FIPAV di Messina: “È veramente un evento dalla grande rilevanza e, oltre a ringraziare l’Amministrazione, ringrazio la CEV e la FIPAV nelle persone dei loro Presidenti. Abbiamo sempre lavorato per potenziare il binomio sport e turismo e questo, in quest’ottica, è un evento che crea un indotto importantissimo in una cornice fantastica come quella del Duomo, regalando un impatto importante per la Città. Saranno delle giornate molto affascinanti e di grande festa per lo sport messinese e per la pallavolo in particolare, giornate durante le quali coglieremo anche l’occasione per premiare le società del movimento pallavolistico messinese per i risultati ottenuti durante la stagione che sta per concludersi”.

“Si tratta senza dubbio di una grande responsabilità ma anche di un grande onore – questo il commento di Roberto Bombara, Direttore Tecnico della manifestazione – Siamo stati tanti anni in giro ed oggi torniamo a Messina per dare il giusto valore alla nostra città. 28 team maschili e 28 femminili provenienti da tutti i 5 continenti, si sfideranno dal 29 giugno con le gare ufficiali, ma già qualche giorno prima le squadre saranno in città per saggiare la sabbia e conoscere la location, altro dato importante per noi per far conoscere la nostra città ai vari beachers”.

“Il lavoro che ci aspetta è tanto perchè vogliamo ottenere un grande risultato – questo l’intervento di Carmelo Siracusa, Direttore Generale di Team Volley Messina – Abbiamo già sperimentato questa organizzazione l’anno scorso a Giardini Naxos, risultando tra le tappe più belle del circuito. Poterla realizzare adesso a casa nostra ci riempie di orgoglio, perchè amiamo fare attività con i nostri giovani e rinforzare la cultura sportiva nel nostro territorio e fargli vedere la bellezza di questo movimento è fondamentale, un volano culturale di grandissima importanza. Ne approfittiamo per continuare a chiedere il supporto di tutte le società messinesi per darci una mano per la riuscita di questo evento. Ci tengo a sottolineare, infine, che la logistica di Piazza Duomo è particolare e grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco e dell’Esercito avremo un supporto logistico fondamentale”.

Chiude gli interventi Alfredo Finanze, Presidente di Mediterranea Eventi: “Ci tengo ad aggiungere, oltre ai vari ringraziamenti, anche un dato importante per rappresentare l’impatto di questo evento: domenica le finali sul campo centrale saranno trasmesse in diretta mondiale su tutti i canali della CEV, quindi garantendo una grandissima risonanza. È doveroso anche ringraziare tutti gli sponsor ed i partner che ci stanno sostenendo, nella speranza che se ne aggiungano anche altri, perchè la nostra idea è quella di far vivere esperienze della nostra città, conoscendo peculiarità uniche al mondo, quindi l’appello è che si possa avvicinare e ci possa sostenere chiunque voglia. Ci vediamo il 29 giugno per uno spettacolo imperdibile