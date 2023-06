Sandro Morgana: “Nei campionati appena conclusi ben 42 sono stati gli episodi di violenza in Sicilia”

Nei campionati appena conclusi ben 42 sono stati gli episodi di violenza in Sicilia, secondo i dati del Comitato Regionale, a fronte dei 253 episodi a livello nazionale, dunque il 16% del totale.

Dei 42 episodi di violenza complessivi registrati, 24 sono stati consumati nei campionati provinciali e 18 in quelli regionali. E ancora, 34 riguardano i calciatori (quattro in Promozione, sette in Terza Categoria, sette nel Calcio a 5 provinciale), 5 riguardano i dirigenti, 3 i tecnici e 3 soggetti sostenitori all’interno delle strutture.

“Il Comitato ha il suo disegno preciso per combattere la violenza, come con ‘Uniti contro la violenza’, i nuclei di valutazione che hanno monitorato e posto in essere iniziative laddove necessario – lo ha dichiarato il Presidente della Figc Sicilia Sandro Morgana durante la conferenza stampa di fine stagione – dove c’è stata violenza, c’è stato l’intervento dei nostri nuclei di valutazione, questo al netto delle sentenze della Giustizia Sportiva. Tutti e 42 gli episodi sono stati dolorosi, ho provato amarezza sul piano personale in primis da uomo e cittadino di questo paese – continua il Presidente Figc – fino a quando ci sarà anche un solo episodio di violenza il calcio siciliano avrà un problema serio di cui occuparsi. Gli episodi di violenza non devono e possono appartenere al mondo dello sport. Ringrazio il movimento arbitrale e sono vicino agli arbitri quando ci sono momenti di violenza”.