Il giarrese Davide Calcabotta è il nuovo coach della Jonica Volley S. Teresa

Idee chiare per quello che dovrebbe essere l’obiettivo finale del prossimo campionato per la compagine maschile della Jonica Volley S. Teresa, ovvero il salto di categoria, la conquista della Serie B che manca da tanti anni. Il primo tassello per raggiungere l’obiettivo è stata la scelta dell’allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C, sarà il giarrese Davide Calcabotta.

Il nuovo trainer è stato annunciato dalla Società “Davide Calcabotta è il nuovo allenatore della Jonica Volley Santa Teresa per la stagione di serie C 23/24. Proveniente da Giarre dove ha allenato nelle ultime 5 stagioni, centrando 3 volte i playoff e due semifinali di Coppa Sicilia”.

Obiettivo dichiarato dai dirigenti santateresini è la vittoria del campionato “Davide Calcabotta, viene a Santa Teresa – si legge nel comunicato – per tentare il salto di categoria, infatti la dirigenza si sta prodigando per allestire una squadra competitiva per la prossima stagione”.

Per cinque anni il Palajungo Cannavò di Giarre è stata la sua casa, adesso sarà il mitico Palabucalo la sua nuova dimora con l’obiettivo di raggiungere i più altri traguardi sportivi.