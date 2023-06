Impianti sportivi in Sicilia? Sandro Morgana “361 di cui 99 in erba artificiale”

In occasione della conferenza stampa di fine stagione, fra i tanti temi affrontati dal Presidente Sandro Morgana, è stato quello degli impianti presenti in Sicilia sono 361 in tutto di cui 99 in erba artificiale.

“Nel 2007, all’inizio del mio primo mandato, i campi in erba erano venti in tutto, in questi anni c’è stato un complessivo miglioramento dell’impiantistica sportiva – ha affermato Sandro Morgana – 43 strutture hanno avuto parere positivo dell’organismo che omologa l’erba artificiale e sono pronti ad avviare lavori, ne abbiamo altre 25 con parere positivo e sottofondo realizzato. Dunque nel breve periodo altri 68 impianti ben qualificati. Dopo il Covid abbiamo trovato una impiantistica abbandonata, è stato difficoltoso ripartire – ha riconosciuto – C’è grande interesse delle società, il problema è metterle insieme alle amministrazioni comunali che quasi sempre sono proprietarie degli impianti”.