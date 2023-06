Ruud Krol e Igor Protti a Salina per il “Gran Galà del Museo del Calcio”

A Santa Marina Salina si svolgerà il “Gran Galà del Museo del Calcio”. È stato organizzato dall’albergatore-ristoratore Santino Ruggerà e avrà luogo nei locali della “A Cannata”. “Sarà una serata all’insegna dei ricordi, dell’allegria e della spensieratezza con grandi ospiti in cartellone…”. Ci saranno Ruud Krol che con il Napoli accarezzò il sogno scudetto nel campionato 1980-81 e il bomber Igor Protti, capocannoniere della serie A nel 1995-96. Sarà anche presente Gaetano Rizzo, presidente dell’Ussi Sicilia.

La serata sarà condotta dall’attrice Marina Suma, indimenticabile diva degli anni ’80 che ha scelto l’isola di Salina come sede naturale, madrina della manifestazione e dall’artista Roberto Valentino.

Ecco le “reliquie” saranno presentate e che arricchiranno il museo del calcio di Salina: