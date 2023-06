Geraldina Quiligotti, il libero livornese ritorna a vestire la maglia bianco-celeste dell’Amando Volley

Una breve parentesi nella stagione 2021/22 poi a Dicembre lascia la Serie B1 per trasferirsi in Serie A1 alla Delta Despar Trentino, adesso il suo ritorno con la maglia dell’Amando Volley. Stiamo parlando di Geraldina Quiligotti, il libero livornese, classe 1994, campionessa d’Italia con la Vbc Casalmaggiore nel 2015, la scorsa stagione è stata tra le artefici nella promozione in Serie B1 della Pallavolo Zafferana.

Geraldina Quiligotti, toscana di 29 anni, inizia la sua carriera sportiva all’età di soli 7 anni nella sua Livorno disputando tutti i campionati giovanili fino ad arrivare alla B2. Il libero livornese nella sua breve parentesi trentina è stata sottoposta ad un intervento al menisco del ginocchio, adesso calpesterà nuovamente il nuovo parquet del Palabucalo. Nell’annuncio del suo arrivo la Società del Presidente Andrea Lama scrive “Bentornata Geraldina Quiligotti non vediamo l’ora di vederti nuovamente volare per tutto il rettangolo di gioco (ed oltre).

Scheda Atleta: Geraldina Quiligotti. Nata a Livorno, 16 Ottobre 1994. Ruolo: Libero. Altezza: 167 cm

Palmares:

Campione D’Italia (2014-15) Casalmaggiore

1 Campionato di Serie C (2022-23) Pallavolo Zafferana

2023-24 Amando Volley Serie B1

2022-23 Pallavolo Zafferana Serie C

Gen. 22 Delta Despar Trentino Serie A1

2021-22 Amando Volley Serie B1

2020-21 Volley Palmi Serie B2

2019-20 Roma Volley Serie A2

2018-19 Zambelli Orvieto Serie A2

2017-18 Aprilia Volley Serie B1

2016-17 Golem Palmi Serie A2

2015-16 Golem Palmi Serie A2

2014-15 Pomì Casalmaggiore Serie A1

2013-14 Pomì Casalmaggiore Serie A1

2013-14 Pomì Casalmaggiore Serie B1

2012-13 Casciavola Serie B1

2011-12 Livorno Serie B2