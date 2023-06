Jonica Volley: due colpi di categoria superiore, Riccardo Casella e Nicholas Amagliani

Dopo aver annunciato l’arrivo del nuovo coach Davide Calcabotta, la Jonica Volley S. Teresa ufficializza i primi colpi di mercato nell’ottica dell’obiettivo stagionale da raggiungere, quello di conquistare la Serie B maschile da dove provengono i due primi volti nuovi della stagione sportiva 2023/24 che vede i santateresini ai nastri di partenza del campionato di Serie C.

Si tratta di un lusso per la categoria, dal Papiro Volley Fiumefreddo arriva il centrale Riccardo Casella, mentre l’opposto Nicholas Amagliani dal Datterino Volley Letojanni, per lui si tratta di un ritorno (2021/2022)

Gradito ritorno in casa Jonica Volley Santa Teresa: Nicholas Amagliani, classe ’96, vanta un curriculum in giro per l’Italia e per la Sicilia. Muove i suoi primi passi in provincia di Pavia, nelle giovanili della Pallavolo Messina fino alla Serie D. Ha indossato diverse casacche di Società di Serie C: Pgs Luce, Volley Palermo, Rsc Volley Lab Termini Imerese, nella stagione 2021/22 arriva alla Jonica Volley Santa Teresa. La scorsa estate l’esperienza in Serie B con la maglia del Datterino Volley Leotjanni, adesso ritorna nuovamente a difendere i colori della Jonica S. Teresa.

Il nuovo centrale della Jonica Volley Santa Teresa: Riccardo Casella, classe 2000 una risorsa del settore giovanile del Papiro Fiumefreddo con il debutto in prima squadra, negli ultimi tre stagioni in pianta stabile nel campionato di Serie B

