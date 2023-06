Il messinese Kevin Sciuto vince il titolo WBC Muay Thai

AW Kevin Sciuto, piccolo campione messinese di Boxe e Muay Thai, al Fight Night, evento organizzato dalla Goldenfighter Gym andata di scena a Messina, ha vinto la cintura WBC Muay Thai, contro il francese Adame Benhadj.

“Un titolo – racconta lo stesso Sciuto – che vale come un enorme passo verso il futuro. Vissuto con molta serenità ma tanta adrenalina. Dura la preparazione, fatta di concentrazione in primis e tantissimo allenamento”.

Dopo questo importantissimo risultato Sciuto vola a Venezia per essere premiato personalmente dal presidente Mauricio Sulaiman, colui che ha incoronato parecchi campioni come Canelo Alvarez, Floyd Mayweather, Manny Paquiao e tanti altri ancora, il piccolo Kevin Sciuto si dichiara quasi incredulo dinanzi a questa notizia.

Oggi, il nuovo detentore del titolo WBC si prepara per la trasferta mondiale dove rappresenterà, sul ring, i colori azzurri. A riguardo il giovane atleta afferma “Farò di tutto per rappresentare al meglio la Nazione. Non sarà facile vista l’importanza degli avversari, provenienti da ogni parte del mondo, ma ce la metterò tutta come ho sempre fatto,” – e, continua- “ho raggiunto questo obiettivo con tanta fatica e determinazione, adesso punto alla cintura ONE CHAMPIONSHIP”.