Un gradito ritorno all’Amando Volley: la centrale reggina Silvia Bilardi

“Non vedo l’ora di indossare nuovamente i colori dell’Amando e di tornare a giocare insieme a Bertiglia e Quiligotti. Ringrazio la società ed il direttore sportivo Prestipino per la fiducia nei miei confronti. Il nuovo progetto è entusiasmante e sono felice di farne parte”. Queste le parole della centrale reggina Silvia Bilardi che ritorna ad indossare per la seconda volta la maglia dell’Amando Volley, la calabrese arriva per la prima volta a S. Teresa nell’estate del 2014 veste i colori rossoblù dell’Effe Volley. Nell’estate 2021 sposa il progetto della nuova società santateresina dell’Amando Volley. Estate 2023, ritorna a giocare nel nuovo Palabucalo per la gioia degli “Eagles”

Carriera: Classe ’89, centrale, 185 di altezza ha mosso i primi passi nel Cav Gallico dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili vincendo i campionati regionali Under 15, Under 16 e Under 18.

Sin da giovanissima e’stata aggregata alla prima squadra disputando sempre campionati di vertice e centrando nel 2011 la Coppa Calabria e nel 2012 la promozione in Serie B2.

Arriva la prima esperienza in Sicilia con il Castelvetrano, poi le tre stagioni (2014-17) da protagonista con il S. Teresa Volley, due anni alla Kondor Catania, due stagioni all’Akademia Sant’Anna Messina per ritornare a S. Teresa di Riva all’Amando. Nella stagione appena conclusa conquista un’altra promozione in quel di Zafferana.