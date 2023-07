E’ arrivata l’ufficialità: l’Arch. Giovanni Garufi è il quarto Presidente della Storia della Valdinisi Calcio

E’ arrivata l’ufficialità, come da statuto dopo due anni si attua il “cambio di testimone” alla guida della Società Valdinisi Calcio, anche se l’uscente Giacomo Rotondo “in deroga” ha retto le redini societari per tre stagioni.

Del cambio al vertice, si sapeva il tutto già alla conclusione del campionato che per la stagione sportiva 2023-24 al timone della Società biancorossa ci sarebbe stato un nuovo Presidente. La scelta, possiamo dirlo nel segno della continuità all’interno della “famiglia” Valdinisi, la sua elezione come da protocollo è stata all’unanimità “per le prossime due stagioni sarà l’architetto Giovanni Garufi che ha accolto con orgoglio e grande emozione il nuovo ruolo” si legge nella nota della Società.

“Vogliamo confermare quanto di buono fatto la passata stagione e perchè no, puntare a qualcosina in più” le prime dichiarazioni del neo Presidente Giovanni Garufi che ribadisce l’impegno della Valdinisi in ambito sportivo ma anche in quello sociale.

Il neo Presidente Giovanni Garufi, è il quarto della storia della Valdinisi Calcio: 2015-18: Mario Manoti, 2018-20: Francesco Basile, 2020-23: Giacomo Rotondo e 2023-25: Giovanni Garufi.

L’Assemblea dei soci oltre ad eleggere il nuovo Presidente, ha nominato il nuovo organigramma per la stagione sportiva 2023-24, non ci sono novità rispetto al passato, confermati i ruoli di Carmelo Briguglio (Direttore Generale), Francesco Basile (Direttore Tecnico), Francesco Micali (Team Manager), non poteva non esserci Stefano Briguglio nel ruolo di Dirigente Accompagnatore.

Continua il suo supporto il mitico Gino Ruggeri (Responsabile Finanziario), affiancato dall’immancabile Orlando Leo nelle vesti di Segretario, confermato Responsabile Mezzi e Sicurezza (Nunzio Pistello) e Salvatore Bruno in commissione disciplinare coadiuvato dall’ A𝒗𝒗. Antonio Bongiorno che continuerà ad essere il Responsabile Legale della Società.

Il Direttore Sportivo? Nessuno, Il mercato sarà gestito dal trio Francesco Basile, Carmelo Briguglio e Stefano Briguglio che sta portando avanti già diverse trattative sia in entrata che in uscita.

Questi i quadri dirigenziali della nuova stagione sportiva 2023-24 che vede la Valdinisi Calcio ai nastri di partenza del campionato di Promozione, al riguardo importante la dichiarazione del Direttore Generale Carmelo Briguglio “Chiunque avesse voglia di mettersi in gioco e dare il proprio contributo è il benvenuto, c’è sempre bisogno di nuova linfa e rinnovato entusiasmo”

Diciamo che le porte sono sempre aperte a nuove risorse ed energie per una Società che rappresenta non solo il calcio di due paesi (Alì Terme e Nizza di Sicilia) ma dell’intero comprensorio jonico.

Il prossimo step sarà l’ufficializzazione dello staff tecnico con la guida tecnica che dovrebbe essere il riconfermato Roberto Frazzica

di “D. Muscolino”