La Basket School Messina: Ecco l’ala Louis Michel Petuendju Yeyap

Prosegue a buon ritmo il lavoro dello staff dirigenziale della Basket School Messina, impegnato su più fronti per presentarsi al meglio in vista del prossimo torneo di serie B Interregionale. In attesa di novità per quanto riguarda il palazzetto di Mili, nella giornata del 6 luglio è stata formalizzata l’iscrizione al nuovo campionato. Passaggio fondamentale per il sodalizio del presidente Massimo Zanghì che adesso può concentrarsi sulla costruzione del roster. In quest’ottica, il club peloritano ha il piacere di annunciare l’arrivo in giallorosso del lungo, ex Fortitudo Messina, Louis Michel Petuendju Yeyap. Battendo sul tempo alcune concorrenti, il duo Mazzù – Donia mette a segno un colpo importante nel settore lunghi, ingaggiando un giocatore giovane e promettente, sul quale coach Pippo Sidoti è pronto a scommettere.

La carriera: Ala di 204 cm, per 93 kg, nato il 4 ottobre 2003 a Yaoundé in Camerun, Yeyap è giunto in Italia tre anni fa. Ha esordito con la canotta de La Foresta Rieti disputando il torneo Under 18 2020/21 e mettendo a segno 13.7 di media. Nella stagione successiva ha giocato con il Contigliano nel campionato Under 19 (14.9 punti a partita) e alla serie D umbra, mettendo a segno 308 punti in 23 presenze con una media di 13,4 ad allacciata di scarpe.

Nella stagione appena conclusa, Yeyap è approdato sulla sponda siciliana dello Stretto e, con la maglia della Fortitudo Messina, ha disputato 31 gare in C Gold mettendo a segno 357 punti, 11.5 di media, con tre high in campionato di 19 punti contro Basket Academy Catanzaro, Vis Reggio Calabria, nella regular season, e Or.Sa. Barcellona nei playoff. Giocatore dalle sorprendenti qualità atletiche, dominante sotto canestro, ha anche buone doti al tiro dalla media e lunga distanza. Yeyap Ha deliziato gli appassionati messinesi della palla a spicchi con le sue stoppate in difesa e le prepotenti schiacciate in attacco e adesso è pronto per questa nuova avventura con la maglia degli scolari.

Michel si trova attualmente in Camerun, lo abbiamo contattato per ascoltare le sue impressioni sulla sua nuova avventura in riva allo Stretto con la canotta della Basket School Messina.

Dominatore del pitturato, dotato di grande atletismo, Yeyap rimane in riva allo Stretto ma cambia casacca dopo la stagione con la Fortitudo, quali sono i tuoi obiettivi? “Il mio obiettivo è progredire sempre nel mio modo di giocare. Migliorare dal punto di vista tecnico, della personalità e partecipare alle vittorie del club per il quale gioco”.

L’anno scorso hai affrontato per ben quattro volte la Basket School, ci dai un giudizio sulla squadra? “Basket School è una buona squadra, competitiva con buone individualità e spero che la mia presenza migliorerà ulteriormente la qualità del gioco per ottenere nuovi successi”.

Coach Sidoti ti ha voluto alla Basket School per le tue qualità, che tipo di contributo puoi dare alla squadra? “Coach Sidoti è un allenatore che sta cercando di mettere su un buon gruppo per la prossima stagione. Per quanto mi riguarda sono a completa disposizione dell’allenatore che, sono convinto, saprà utilizzarmi al meglio per il bene della squadra, sfruttando le mie doti migliori”.

Che cosa cambia tra la serie C Gold e la B Interregionale dal punto di vista tecnico e agonistico? “Sicuramente c’è un’evoluzione nell’aspetto tecnico e anche più impegno per via degli avversari che affronteremo”.

Tornare a Messina e giocare con un’altra maglia che effetto ti fa? “È vero che ho cambiato club e non città, è un’esperienza divertente. Ma la mia ambizione principale è giocare sempre meglio, migliorarmi e mettere tutta la mia voglia di vincere per il club che mi ha scelto”.

I tifosi giallorossi si aspettano molto da te, cosa vuoi dire loro? “Grazie per aver sostenuto il club. Spero che vengano ad incoraggiaci sempre per tutta la stagione. Abbiamo bisogno del loro supporto per vincere partite e titoli insieme”.