Un schiaccitore d’esperienza per la Jonica Volley Santa Teresa: Leonardo Genovese

Che colpo messo a segno dalla Jonica Volley Santa Teresa, alla corte di coach Davide Calcabotta arriva un schiacciatore d’esperienza, classe 1997, un lusso per la categoria: Leonardo Genovese.

“Un altro tassello importante si va a comporre in una stagione che ci vedrà protagonisti” si legge nella nota della Società nel presentare l’arrivo a S. Teresa di un atleta che vanta di un curriculum di tutto rispetto. Vanta esperienze importanti a livello giovanile nella Gupe (diversi titoli conquistati), Volley Valley, Modica e Universal. Ha disputato per due volte il Trofeo delle Regioni. Nella stagione 2019-20 in Serie B con il Papiro Volley Fiumefreddo. Per due stagioni ha giocato nel DualCaselle, a Verona, dove si era trasferito per motivi di lavoro.

Al rientro in Sicilia, nel Gennaio 2022 sposa il progetto del Volley Letojanni in Serie B1, adesso Leonardo Genovese, catanese d’origine sarà la punta di diamante per la prossima stagione per l’ambizione di vittoria della compagine santateresina del Presidente Cicala che in precedenza aveva messo a segno i colpi del centrale Riccardo Casella, dell’opposto Nicholas Amagliani e del libero Francesco Salomone

di “M. Muscolino”