Akron Savoca (titolo verso Giarre?). “Svincolati” i giocatori che hanno già trovato “squadra”

Nel Comunicato N. 9 del 10 Luglio 2023, l’Akron Savoca è presente negli organici del campionato di Prima Categoria per la stagione sportiva 2023-24, ma come è noto, da diverse settimane, già nel mese di Giugno il Presidente Massimo Santoro aveva annunciato il suo disimpegno a continuare dopo otto anni di Presidenza alla guida della Società savocese.

Ci doveva essere una nuova cordata pronta a subentrare, ma nulla di concreto, l’effetto al disimpegno di Santoro, ha scaturito le dimissioni del segretario Nino Muscolino, di altri membri come Lorenzo Garufi e Alessandro Trimarchi, anche il vicepresidente ha preso le distanze, Salvatore Bottone la scorsa settimana è entrato a far parte della dirigenza del Casalvecchio Siculo. Ultimo tassello che poteva far rimanere ancora in piedi “la Società Akron Savoca”, invece, è ormai scontato che il calcio a Savoca per il momento è finito.

Il de profundis definitivo sarà dato fra qualche mese quando la Figc Sicilia ufficializzerà il tutto con specifico comunicato. Qui dobbiamo aprire una parentesi (sembra esserci in questi giorni l’interesse di un gruppo sportivi giarresi intenzionati a rilevare il titolo), la trattativa non si sa se andrà in porto, in caso di esito positivo, la denominazione Akron Savoca sarà in essere per la prossima stagione in quel di Giarre, poi la “matricola savocese” scomparirà definitivamente.

Con il disimpegno da parte della vecchia dirigenza, le difficoltà della nuova cordata a subentrare, con l’aggiunta della vendita del titolo, il parco giocatori è diventato la metà preferita delle altre squadre che stanno attingendo dalla rosa savocese, ormai definitivamente liberi (svincolati) di accasarsi altrove, alcuni hanno già annunciato la loro nuova Società, altri hanno preso già accordi ma manca l’ufficialità.

Salvatore Panarello (p, Nike 2022), Marco Santisi (d, Città di Santa Teresa), Mirko Smiroldo (c, Città di Santa Teresa), Corrado La Forgia (a, Città di Santa Teresa), questi sono stati già annunciati dalle nuove Società.

Invece manca l’ufficialità: Davide Barone (d, Casalvecchio Siculo), Mattia Bongiorno (d, S. Alessio), Filippo Saglimbeni (c, Kaggi), Felice Leopardi (c, Roccalumera Calcio), Davide Principato (a, Calcio Furci).

Poi ci sono altri giocatori che stanno valutando il da farsi come il difensore Antonio Settimo, il veterano Giuseppe Bartorilla, il centrocampista Massimo Tamà, gli attaccanti Paolo Abate e Kalifà Konate. Stesso dicasi per Alberto, Colloca, Pagano e Lo Schiavo.

di “Mimmo Muscolino”