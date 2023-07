Ufficiale, in Eccellenza risultano non iscritte due Società, Città di Comiso e Città di Taormina. Una in promozione

Nelle scorse ore il Comitato della Figc Sicilia guidato dal Presidente Sandro Morgana ha emesso specifico comunicato riguardante le iscrizioni e ripescaggi ai campionato regionali stagione sportiva 2023-24.

Il Comitato Regionale della FIGC/LND, relativamente alle pratiche di iscrizione delle Società di Eccellenza, Promozione in scadenza alla data 25 Luglio 2023 (Termine Ordinatorio), ha ufficializzato le Società che non hanno provveduto all’iscrizione: due in Eccellenza e una in Promozione.

In Eccellenza risultano non iscritte due Società, si tratta del Città di Comiso e del Città di Taormina. Mentre per il campionato di Promozione non ha provveduto all’iscrizione l’Asd Gorgonia Delia.

Oltre all’iscrizione ai due campionati, il Comitato Siculo, sempre nella medesima data del 25 Luglio 2023 (Termine Perentorio) “sono pervenute le seguenti domande di “Ripescaggio”: Campionato di Eccellenza (6), Campionato di Promozione (7).

Le Società dovranno provvedere agli adempimenti necessari per la definizione delle domande di Iscrizione entro e non oltre la data del 4 agosto 2023 (Termine Perentorio)