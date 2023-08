A Letojanni arriva un giovane martello/ricettore Gabriele Buffo

“Dopo il percorso giovanile vissuto in una realtà importante come la Materdomini, ringrazio la società ed il mister del Volley Letojanni per avermi voluto e per questa bella opportunità di poter giocare nella mia amata Sicilia in una società solida e che pensa a gettare le basi per ottenere grandi risultati. Spero di poter mettere in atto tutto quello che ho imparato in questi ultimi anni di giovanili e serie B dove ho giocato sia da banda che da opposto. Non vedo l’ora di cominciare, a presto!”. Queste le prime dichiarazioni del martello ricettore, Gabriele Buffo, classe 2004 arriva in prestito dalla Materdomini Castellana, proprietaria del suo cartellino, alla corte di mister Rigano.

L’atleta di origini santateresine dopo aver iniziato il suo percorso sportivo nella città di origine, per quattro anni è stato a Castellana Grotte impegnato in vari campionati giovanili per poi vincere, lo scorso anno, assieme ai suoi compagni di squadra il titolo di campione nazionale Under 19. Buffo per questa stagione ha deciso di sposare il progetto del Volley Letojanni e ritornare nella sua terra d’origine.