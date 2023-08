Tris di acquisti per il Real Itala Franco Zagami: Gianluca Aiello, Salvo Bruno e il giovane Ignazio Tuccio

In un solo colpo, il Real Itala Franco Zagami ha ufficializzato l’arrivo di due giocatori esperti, un difensore e un centrocampista e di un giovane atleta nel settore della mediana. Alla corte di mister Lorenzo Peditto arriva l’esperto difensore Gianluca Aiello, il centrocampista tuttofare Salvatore Bruno e l’Under il giovane Ignazio Tuccio.

“Con l’arrivo di Salvo e Gianluca siamo a posto così abbiamo fatto il massimo possibile in relazione alle risorse a disposizione. Siamo riusciti a portare a casa due giocatori di spessore e di personalità, che sono venuti a giocare per amicizia e di questo li ringrazio” queste le dichiarazioni di mister Lorenzo Peditto che guiderà il Real Itala nel prossimo campionato di Prima Categoria.

“Seguiamo Aiello da diverso tempo e sicuramente potrà essere molto di aiuto alla squadra per la sua esperienza e personalità” ha affermato il Presidente Carmine Berlinghieri. L’esperto difensore, classe ’88 vanta una carriera tra Prima e Seconda Categoria con un campionato in Promozione nelle vesti di Juniores. Ha vestito le maglie del Pistunina (4 stagioni), Messina Sud, F24 Messina (tre campionati), Città di Mistretta (due stagioni), Fiumedinisi (due campionati), S. Alessio e Juvenilia. Scheda Giocatore: Gianluca Aiello. Città: Messina. Nato il 8 Marzo 1988. Ruolo: Difensore CARRIERA 2023-24 Real Itala F. Zagami 1^ Cat.

2022-23 Juvenilia 2^ Cat.

2021-22 S. Alessio 1^ Cat.

2020-21 Fiumedinisi 1^ Cat.

2019-20 Fiumedinisi 1^ Cat.

2018-19 Città di Mistretta 1^ Cat.

Dic. 18 Città di Mistretta 2^ Cat.

2016-17 F24 Messina 1^ Cat.

2015-16 F24 Messina 2^ Cat.

2014-15 F24 Messina 2^ Cat.

2013-14 Messina Sud 1^ Cat.

2011-12 Pistunina Promozione

2010-11 Pistunina 1^ Cat.

2009-10 Pistunina Prom. /Juniores

2008-09 Pistunina Juniores

Si tratta di un ritorno con la maglia del Real Itala del grintoso centrocampista, classe ’97 Salvatore Bruno, giocatore ben conosciuto da mister Lorenzo Peditto ai tempi della vittoria del campionato di Seconda Categoria (2018-19) con il Real Sud. In passato ha indossato le casacche, oltre del Real Sud, quella del Gescal e F24 Messina. Lascia la Sicilia per motivo di lavoro, negli ultimi anni gioca in squadre della Prima Categoria Lombarda. Adesso il ritorno a casa al Real Itala Franco Zagami.

Il terzo arrivato, si tratta di un giovane in prospettiva che va ad ampliare il parco Under: Ignazio Tuccio, classe 2004, un centrocampista offensivo che in passato ha giocato con i “cugini” del Messina Sud.

Di “Domenico Muscolino”