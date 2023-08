Fc Misterbianco 2011: A Ragalna si chiude la prima settimana di lavoro. Il punto sul “mercato”

E’ a lavoro da lunedì 31 luglio l’Fc Misterbianco nella quiete dello Stadio “Totuccio Carone” di Ragalna, centro pedemontano etneo a 830 metri sul mare.

Test fisici e atletici in alta quota per i biancazzurri a meno di un mese dallo start ufficiale dei giochi: domenica 27 agosto sarà Coppa Italia Eccellenza. A breve la Lnd Sicilia si pronuncerà sulla composizione del girone B del massimo torneo regionale e sugli accoppiamenti che daranno vita alla competizione come sempre inaugurale della stagione agonistica.

Allenamenti congiunti. Due in programma, almeno per il momento, i test-match agostani organizzati dal comparto dirigenziale, e in particolare da parte del Team Manager Salvo Testa, per il gruppo guidato dal tecnico Gaetano Di Mauro (nelle prossime settimane verrà ufficializzato lo staff tecnico che lo affianca) che saggerà il terreno di gioco contro avversari di calibro nei prossimi sabati 12 e 19: a Troina “in casa” del Trapani di Serie D e in casa, a Ragalna, quando sarà ospite la Rsc Riposto di Promozione.

Mercato. Ai nuovi Eugenio Lorefice, centrocampista, Umberto Fazio e Lorenzo Milazzo, attaccanti, si sono uniti altri due elementi di peso. Samuele Berti, classe 2000, difensore che si appresta a comporre la collaudata batteria del pacchetto arretrato dopo le esperienze a Troina e in Sardegna con la Torres nei passati campionati di Serie D che lo hanno portato alla completa maturazione dopo le giovanili col Catania.

Fabrizio Scapellato, esterno di centrocampo. Giocatore tra i più quotati del campionato di Eccellenza siciliana. Classe ’96, proviene dalla Leonzio (ex Carlentini) e in passato si è distinto in maniera vincente con la maglia del Paternò. E prima con l’Acireale, il Noto e la Vibonese in D (a V.Valentia conta alcune presenze in C), con la Primavera del Catania e con le giovanili di Siracusa e dell’Aurora Viagrande.

Conferme. Portieri – Alessio Gulisano ed Emmanuel Governo; Difensori – Giovanni Nicolosi, Francesco D’Arrigo e capitan Marco Coniglio; Centrocampisti – Pietro Basile, Paolo Patti, Giuseppe Isola e Samuele Caruso; Attaccanti – Salvo Sinatra, Marco Inserra e Alessandro Spinale, si sono aggiunti un terzino e un centrocampista: Davide Palermo, classe 2003, per il secondo anno con l’Fcm e Antonino Mondello, 2002.

Il Direttore sportivo Santo Murè: “Ritengo che sia stata fatta un’azione di mercato ben mirata sin qui tra conferme di molti elementi della passata stagione e nuovi atleti con determinate caratteristiche che ci permettono di arricchire l’organico. Ma siamo sempre a lavoro per definire l’ingresso di altri calciatori utili a rafforzare la rosa”.

Di “Giuseppe Signorino”