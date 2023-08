Il Kaggi annuncia l’arrivo di Giancarlo Di Bartolo “questa stagione volevo provare un esperienza diversa”

Un lunga carriera calcistica in età giovanile esperienza in Promozione (Sportinsieme) e Eccellenza (Taormina), poi una serie di campionati tra 1^ e 2^ Categoria con campionati vinti, ben nove maglie diverse indossate, adesso in età matura riabbraccia nuovamente la “Promozione” lo fa con la sua nuova squadra il Kaggi, la “decima maglia” della carriera.

Stiamo parlando del difensore furcese classe ’92 Giancarlo Di Bartolo nuovo giocatore della neopromossa Kaggi, la Società del Presidente Giuseppe Marinello ha ufficializzato nelle scorse ore l’arrivo del giocatore “La società giallo-granata del presidente Giuseppe Marinello é lieta di ufficializzare Giancarlo Di Bartolo”

Il neo giallo-granata arriva dal Calcio Furci, una carriera che inizia in Toscana nel Calenzano, due anni disputando il campionato Juniores Nazionali, il suo ritorno in Sicilia indossa le maglie dello Sportinsieme, Taormina Calcio, Sporting Taormina, S. Alessio Calcio, Akron Savoca, Valdinisi Calcio, Calcio Furci e Casalvecchio, adesso una nuova esperienza con la maglia del Kaggi che coincide con il suo ritorno in Promozione? “Si un esperienza nuova, dopo qualche anno ritorno in questa categoria, ma quello che conta a prescindere da essa e’ la passione e la voglia per questo sport” ci ha dichiarato Giancarlo Di Bartolo.

Nelle ultime stagioni hai giocato a Furci e Casalvecchio, diciamo vicino casa, cosa ti ha spinto di dire di “sì” al Kaggi? “Negl’ ultimi anni ho giocato sempre vicino casa, questa stagione volevo provare un esperienza diversa e confrontarmi con nuovi compagni”.

Forte della tua esperienza cosa prometti ai tuoi nuovi tifosi? “Di solito nella vita quando faccio le promesse le mantengo, ma nel calcio contano poco, quello che conta di più e’ il campo, e sicuramente cercherò sempre di dare il massimo cercando di far felici società e tifosi”.

Da furcese e da ex come affronterai’ i due derby con la Valdinisi e S. Alessio? “Saranno sicuramente delle partite particolari per me, società che rappresentano molto per tanti motivi, ma poi in campo, i sentimenti si lasciano da parte e darò il massimo per la mia squadra”.

Ti ha convinto ad accettare il duo Camarda-D’Agostino o il Presidente Marinello? “Il mister Camarda ogni estate si fa sentire, per vari motivi ho dovuto rifiutare, ma questa stagione le strade finalmente si sono incrociate. Con il presidente che non conoscevo è stata questione di poche parole, le volontà erano per tutti le stesse, quindi tutto molto ma molto semplice”.

Giancarlo, grazie per la tua disponibilità in bocca a lupo per la tua nuova esperienza a Kaggi…se mi permetti volevo ringraziare la Società del Calcio Furci, tutti i miei compagni, ed il mister Ragusa”.

di “Mimmo Muscolino”

Scheda Giocatore: Giancarlo Di Bartolo. Nato il 25 Luglio 1992. Città: Furci Siculo. Ruolo: Difensore.

Carriera

2023-24 Kaggi Promozione

2022-23 Calcio Furci 1^ Categoria

2021-22 Casalvecchio Siculo 1^ Categoria

2020-21 Casalvecchio Siculo 1^ Categoria

2019-20 Casalvecchio Siculo 1^ Categoria

2018-19 Calcio Furci 2^ Categoria

2017-18 Valdinisi 1^ Categoria 3 Reti

2016-17 Valdinisi 1^ Categoria 1 Rete

2015-16 Akron Savoca 2^ Categoria 1 Rete

2014-15 S. Alessio 2^ Categoria

2013-14 S. Alessio 2^ Categoria 1 Rete

2012-13 Sporting Taormina 1^ Categoria

2011-12 Taormina Calcio Eccellenza Juniores

2010-11 Sportinsieme Promozione