Poker d’acquisti per la Virtus Messina: un portiere e tre difensori

La compagine peloritana della Virtus Messina cala un poker d’acquisti per la prossima stagione sportiva 2023-24 che vede la compagine del Presidente Gianluca Metallo ai nastri di partenza del campionato di Terza Categoria del Comitato di Messina.

L’azione del Direttore Sportivo Marco Metallo ha portato a rafforzare il reparto della linea difensiva dello scacchiere di mister Nunzio Trischitta: il portiere Pietro Vizzi e i tre difensori Giovanni Catalano, Samuele Caruso e Giuseppe Bengala.

Pietro Vizzi – portiere, nato ad Agrigento il 20/09/2002 nell’ultima stagione ha militato con il Cianciana Calcio nel campionato di Terza Categoria Agrigento.

Giovanni Catalano – difensore, nato a Messina il 17/09/2002, lo scorso anno al Gescal in promozione ed in precedenza con Igea Virtus, Atletico Messina, Camaro, Fc Messina. Il giovane difensore ha creduto da subito in questo nuovo progetto e si è messo subito a disposizione per la squadra.

Samuele Caruso – difensore, classe 2004 – ha giocato nel settore giovanile Città di Taormina, poi in Prima Categoria al Real Gazzi

Giuseppe Bengala – difensore di 195 cm, in precedenza ha vestito le maglie di Sc Sicilia, Real Zancle, Itala e Grifone.