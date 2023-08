Il giovane centrocampista santateresino Manuel Moschella dal Camaro alla Lucchese 1905

Notizia di qualche ora fa, l’annuncio sulla pagina ufficiale del SSD Camaro 1969 “comunica il passaggio di Manuel Moschella alla Lucchese 1905”. Dalla Sicilia alla Toscana, dai colori neroverde della cantera messinese ad un club prestigioso della Terza Divisione Nazionale.

Si aprono per la giovane promessa del calcio jonico, le porte di un torneo nazionale, il centrocampista classe 2007, è proiettato nel proseguire le orme della famiglia Moschella, il papà Mimmo (attaccante), oggi allenatore delle giovanili dell’Acr Messina (con un curriculum da calciatore con esperienza in società di Serie D (Giarre, Ragusa, Sciacca, Rende, Renato Curi), oltre ad avere indossato la casacca giallorossa dell’Acr Messina nel campionato di Serie C1) e dello zio Ivan (difensore), una carriera con il Rende (scalata dalla D alla C1, Cosenza e Crotone), lo scorso Dicembre è entrato a far parte dello staff tecnico di mister Juric nel Torino Calcio.

Manuel, è un centrocampista che nell’ultimo campionato Under 17 con il Camaro, ha collezionato ben 27 presenze e ben 18 reti, raggiungendo la semifinale regionale. Nel mese di Febbraio è stato selezionato nell’ambito del Progetto Giovani LND, da mister Andrea Albanese (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16) per uno stage.

Scheda Giocatore: Manuel Moschella. Nato il 20 Maggio 2007. Ruolo: Centrocampista. Altezza: 169. Peso: 62

2022-23 Camaro 1969 Allievi Regionali U17

2021-22 Camaro 1969 Allievi Regionali U17

2020-21 F24 Messina Giov. Regionali U14

2019-20 F24 Messina Giov. Regionali U14

Proviene dal settore giovanile dell’Atletico Roccalumera

di “Mimmo Muscolino”