Il centrocampista giallorosso Marco Firenze: “Sarà per me una stagione fondamentale”

Sabato prossimo prende il via il campionato di Serie C con l’Acr Messina che fa l’esordio sull’ostico campo di Cerignola. A pochi giorni dal debutto parla il centrocampista Marco Firenze, forte della sua esperienza, il 30enne sarà il punto di riferimento del centrocampo di mister Giacomo Modica. “Sarà per me una stagione fondamentale“ ha dichiarato alla Gazzetta del Sud, uno stralcio dell’intervista rilasciata a Antonio Billè

Marco Firenze è un calciatore nato a Genova il 26 giugno 1993. La sua carriera inizia a pochi chilometri da casa, nel settore giovanile del Chiavari Caperan, a 18 anni non ancora compiuti va a Parma. Tra le fila dei ducali giocherà pochissimo, va in prestito all Pistoiese e Pontedera. Nel 2013 arriva la cessione alla Giacomense, che dopo sei mesi lo cede al Tuttocuoio. Un’esperienza che dura molto poco, visto che dopo appena tre mesi arriva addirittura lo svincolo. Il Sestri Levante gli dà un’occasione vicino casa, è il rilancio che serviva, che lo porta al Crotone che lo mandano in prestito: Catanzaro, Robur Siena, Paganese e Pro Vercelli in Piemonte arriva il debutto in Serie B.

Nel 2019 lo acquista la Salernitana, che lo gira in prestito ad inizio 2020 al Venezia, poi Novara e in seguito a Padova. Nell’estate del 2021 va alla Paganese una stagione, per ripartire con il Sestri Levante, otto mesi fa il passaggio al Sangiuliano City, dove arriva però la retrocessione dalla Serie C alla D.