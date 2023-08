Il Calcio Furci ufficializza l’arrivo del “Principe”, l’attaccante Davide Principato

“Un grande attaccante, che negli anni ha sempre dimostrato il suo valore sotto porta e che oltre ai gol è rinomato per la sua disponibilità e spirito di sacrificio in campo, e per il suo essere “leader” nello spogliatoio”. Così viene presentato l’arrivo in casa del Calcio Furci, di un attaccante che la scorsa stagione con la maglia dell’Akron Savoca in Prima Categoria ha realizzato ben 18 reti (16 in campionato e 2 in Coppa Sicilia), la sua prima volta a Furci nella stagione 2012-13 con l’Asd Furci ha messo ha segno ben 18 reti.

Non certo giovanissimo, ma ancora tanta energia in corpo, classe ’84, alle soglie di 39 anni, il “Principe” è tornato nel suo regno, è tornato a vestire la maglia giallorossa del Calcio Furci, stiamo parlando di Davide Principato che torna, a vestire i colori furcesi, una freccia in più per il reparto offensivo dello scacchiere di mister Matteo Frazzica.

Nella sua lunga carriera, Davide Principato, ha indossato le maglie della Mediterranea Nizza, Asd Furci, Robur Letojanni, S. Alessio, Valdinisi Calcio e Akron Savoca

Scheda Giocatore: Davide Principato. Nato il 03-01-1984. Ruolo: Attaccante

Carriera

2023-24 Calcio Furci 1^ Cat.

2022-23 Akron Savoca 1^ Cat. 16 Reti

Dic. 2021 Akron Savoca 1^ Cat. 2 Reti

2020-21 Valdinisi Calcio Promozione 1 Rete

2019-20 Valdinisi Calcio Promozione 6 Reti

2018-19 Valdinisi Calcio 1^ Cat. 17 Reti

Dic.’2017 Valdinisi Calcio 1^ Cat. 4 Reti

2017-18 S. Alessio 1^ Cat. 2 Reti

2016-17 S. Alessio 1^ Cat. 10 Reti

2015-16 Robur Leotjanni 1^ Cat. 3 Reti

2014-15 Robur Letojanni 1^ Cat. 9 Reti

2013-14 Robur Letojanni 1^ Cat. 4 Reti

2012-13 Asd Furci 1^ Cat. 18 Reti

2011-12 Med. Nizza 1^ Cat. 28 Reti

2010-11 Med. Nizza 1^ Cat. 15 Reti

2009-10 Med. Nizza 1^ Cat. 14 Reti

2008-09 Med. Nizza 1^ Cat. 10 Reti