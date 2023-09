Figc Sicilia “meccanismi di Promozione e Retrocessioni, i criteri guida delle gare dei Play-Off e Play-Out”

Con specifico comunicato N. 65 del 6 Settembre 2023 la Figc Sicilia guidata dal Presidente Sandro Morgana ha ufficializzato i “meccanismi di Promozione e Retrocessioni, i criteri guida dello svolgimento delle gare dei Play-Off e Play-Out” del campionato di Eccellenza Sicilia stagione sportiva 2023-24

Promozioni: Le Società vincenti i rispettivi gironi acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato di Serie “D” della Stagione Sportiva 2024/2025.

Play-Off:

a) partecipano alle gare di Play-Off le Società Classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone;

b) nell’ipotesi che una delle suddette 4 Società, abbia già acquisito il diritto di partecipare al Campionato Nazionale di Serie “D” (Vincitrice Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale – Vedi C.U. N. 1, punto 5) lettera A/17 – penultimo capoverso) disputerà i Play-Off, al posto di quest’ultima, la Società 6^ classificata del girone interessato, la quale dovrà occupare l’ultimo posto nelle graduatorie delle 4 partecipanti;

c) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della Classifica, si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate (Art. 51 comma 6 delle N.O.I.F), tenendo conto nell’ordine:

Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; Del sorteggio. d) Nel primo turno, le 4 Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:

2^ Classificata – 5^ Classificata

3^ Classificata – 4^ Classificata

e) Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ Classificata passerà al turno successivo;

f) Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ Classificata passerà al turno successivo;

g) Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ Classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ Classificata accede direttamente alla Fase Nazionale;

h) Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la Società meglio Classificata al termine del Campionato;

i) Le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di Finale per l’ammissione agli “Spareggi-Promozione” organizzati dalla L.N.D. Tale gara sarà disputata sul campo della squadra meglio Classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di Classifica al termine del Campionato.

Retrocessioni – Le squadre Classificate al 16° posto retrocederanno direttamente al Campionato di Promozione della Stagione Sportiva 2024/2025

Play-Out

a) Per determinare ulteriori 2 (due) “Retrocessioni” le squadre Classificate all’12°, 13°, 14° e 15° posto di ogni girone parteciperanno ai Play-out;

b) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out ovvero per stabilire l’ordine della Classifica, si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate (Art. 51 comma 6 delle N.O.I.F), tenendo conto nell’ordine:

Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; Del sorteggio. Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in Classifica; In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo la parità, retrocederà nel Campionato di Promozione Stagione Sportiva 2024/2025 la squadra peggio Classificata al termine del Campionato; Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno secondo i seguentiaccoppiamenti:

12^ Classificata – 15^ Classificata

13^ Classificata – 14^ Classificata

f) Se il distacco tra le squadre 12^ e 15^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di Play-Out non verrà disputato e la Società 15^ Classificata retrocederà direttamente al Campionato di Promozione Stagione Sportiva 2024/2025;

g) Se il distacco tra le squadre 13^ e 14^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di Play-Out non verrà disputato e la Società 14^ Classificata retrocederà direttamente al Campionato di Promozione Stagione Sportiva 2024/2025.