Oggi in campo la Coppa Sicilia con i derby Calcio Furci – Città di Santa Teresa e Real Itala – Real Rocchenere

Con le gare di oggi pomeriggio prende il via la Coppa Sicilia stagione sportiva 2023-24 manifestazione riservata alle formazioni del campionato di Prima Categoria. In campo ben 22 le squadre messinesi che cercheranno di conquistare il pass per la finale regionale che si disputerà sul neutro di Piana degli Albanesi. Le gare di andata del Primo Turno si giocano Mercoledi 18 Ottobre con inizio alle ore 15.00, il ritorno è previsto per Mercoledi 1 Novembre.

Per quanto riguarda le squadre messinesi, in campo il derby Calcio Furci – Città di Santa Teresa (ore 20.30) arbitra Manitta di Siracusa), Real Itala – Real Rocchenere ( Contrafatto di Catania), Giardini Naxos – Virtus Etna ( Carnemolla di Ragusa)

Ecco il Calendario delle gare di oggi

Akron Giarre-Riposto Calcio

CalcioFurci-Città di Santa Teresa

Santa Venerina-San Gregorio

Città di Belpasso-San Pietro Calcio

Città di Palagonia-Fc Gymnica Scordia

Città di Petralia Soprana-Gangi

Città di Villafranca-Nuova Peloro (rit. ore 16.30)

Città di Casteldaccia-Città di Castellana

Alcamo-Camporeale 2018

Fc Gravina-Atletico Catania

Folgore Milazzo-Lipari

Giardini Naxos-Virtus Etna

Monforte San Giorgio-Torregrotta 1973

Nasitana-Comprensorio del Tindari

Noto-Real Belvedere

Pro Falcone-Stefano Catania

Real Gescal-Riviera Nord (And. ore 14.30 – Rit. Ore 19)

Real Itala-Real Rocchenere (and. ore 16.30)

Rodì Milici-Or.Sa Promosport

Serradifalco-Don Bosco

Sinagra-Orlandina

Valderice 2013-Salemi

Vigor Gela-Niscemi

1^ Giornata – (Regina Mundi, Sport Palermo, 90011 Bagheria)

Mercoledì 18.10.2023 ore 15.30 – Sport Palermo (A)-Bagheria (B)

Riposa: Regina Mundi (C)