La Fiamma Antillo vince la sfida con la Robur Letojanni. Di misura il Limina Calcio. Pari tra Rafael e Alì Terme

Semaforo verde per il campionato di Terza Categoria del Comitato di Messina – Girone B – dopo 90’ sono arrivati i primi verdetti con il fattore campo che è stato determinante, ben tre le vittorie sul terreno amico (Limina Calcio, SC Sicilia e Fiamma Antillo), unico pareggio (1-1) tra le due matricole Rafael Sporting Club e Fc Alì Terme. In tribuna la compagine della Valle dell’Alcantara, turno di riposo per la New Graniti Calcio.

Primi 90’ hanno indicato in Sebastiano Mastroieni il primo capocannoniere del Girone B, grazie alla doppietta messa a segno nell’atteso incontro con la Robur Letojanni 2022.

Il via è iniziato proprio in quel di Antillo nell’anticipo della prima giornata, una gara che ha visto la vittoria della Fiamma Antillo (3-1) su una buona Robur che si è dovuta inchinare ai padroni di casa che hanno sbloccato il risultato al 10’ su calcio piazzato dal limite calciato da Sebastiano Mastroieni che mette la firma alla prima storica rete della nuova Fiamma Antillo. Gli ospiti replicano, imitano i locali su calcio di punizione al 24’ su prodezza di Roberto Trimarchi. Prima dell’intervallo, ancora lui il protagonista, l’attaccante Sebastiano Mastroieni finalizzatore di una ripartenza micidiale che mette k.o gli ospiti con Ferrara battuto.

Nella ripresa la Fiamma Antillo rimane in dieci (Cardone doppio giallo), con la squadra di mister Nico Rovito in pressing, i locali soffrono, ma non riescono a sfondare, anzi subiscono il terzo gol su una sfortunata deviazione di Manuli.

Da Antillo a S. Alessio, dal Comunale Carmelo Smiroldo all’Arturo Mastroieni per la gara che vedeva di fronte il Limina Calcio (giocherà sul terreno alessese le gare casalinghe) e la matricola Sporting Santa Domenica.

I liminesi allenati da mister Peppe Mancuso vinco di misura (1-0), riescono ad avere la meglio solo nei minuti finali quando Fabrizio Biella su suggerimento di Paolo Abate. Una partita caratterizzata da due rigori, uno per parte non trasformati, Susso si fa parare il rigore da Rizzo, mentre Abate lo manda fuori. Altro dato della gara le due traverse colpite dal Limina con Cannavò e Occhino.

Da S. Alessio a S. Teresa di Riva per il debutto di altre due matricole, al Comunale di Bucalo di fronte i padroni di casa del Rafaedal Sporting Club e il FC Alì Terme. A segnare per prima gli ospiti (15’) con un colpo di testa di Tilenni, nella ripresa al 66’ Zagami colpisce la traversa sulla ribattuta arriva Filosa che mette in rete. Tilenni e Filosa i protagonisti della prima “marcatura” delle due nuove Società.

A chiudere la prima giornata il derby cittadino che vede di fronte la Sc Sicilia e Unime, una gara ricca di gol alla fine a brindare sono i padroni di casa per 3-2, grazie alle reti di Vincenzo Bambara, Vincenzo Quartaronello e Pietro Guerrera. Per la squadra allenata da mister Roberto Smedile in gol Leo Morabito e Ski Osman.

Foto locandina di Giuseppe Zanghì.

GUARDA LA CLASSIFICA MARCATORI – 1 ^ Giornata (29 Ottobre 2023)