Festa del calcio giovanile a Santa Teresa di Riva con la “All Saints Day Cup”

Si annunciano due giorni di festa a Santa Teresa. Al Comunale, nella splendida struttura santa teresina, Mercoledi 1 e Giovedi 2 Novembre andrà in scena la “All Saints’ Day Cup”, l’evento promosso dal settore calcio dello C.S.A.In. (ente di promozione sportiva).

In quella che sarà la prima tappa della Superlega Csain di calcio giovanile saranno al via lo Sport Project Academy, che promuove l’evento, la Ssd Camaro, l’Accademia Messina, il Club 1999 Messina Sud, l’Asd Passion Sport, la Galbato Academy, l’Asd Sara, l’Asd St. Cecilia’s, la Sc Sicilia, l’Asd La Valle, l’Adernò Calcio, il Bronte Calcio, l’Asd Alcantara, la Ragazzini Red, l’Asd Giocato, la Pro Calcio Catania e New Team Catania.

Le società si cimenteranno nell’Under 15, Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici.

di “Nunzio Currenti”