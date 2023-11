Tabellone Coppa Sicilia 2023-24 “Memorial Filippo Lentini”

Alla competizione sono iscritte le squadre componenti l’organico del Campionato di Prima Categoria che abbiano fatto espressa richiesta stagione sportiva 2023-24.

FORMULA – Prima Fase 49 squadre

Prima fase – 23 Accoppiamenti e n. 1 Triangolari. Accedono alla seconda fase le 23 Società vincenti gli accoppiamenti, più la prima classificata nel Triangolarie

Ottavi di Finale – Quarti di Finale – Accoppiamenti Gare di Andata e Ritorno

Semifinali – Gli accoppiamenti delle semifinali saranno stabiliti per sorteggio.

Gara di Finale – Data da stabilire – La gara di Finale si disputerà sul campo Comunale di Piana degli Albanesi. In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari verranno effettuati i tiri di rigore.

La squadra vincente la Coppa Sicilia 2023/2024 acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2024/2025. Qualora la squadra vincente avesse già acquisito, per meriti sportivi, il diritto alla partecipazione al campionato di Promozione, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all’altra squadra finalista.

PRIMA FASE – ACCOPPIAMENTI CON GARE DI ANDATA E RITORNO Mercoledi 12 Ottobre – ore 15.30 – Mercoledi 01 Novembre

Andata Ritorno Akron Giarre Riposto 2016 1-1 2-0 Alcamo 1928 Camporeale 2018 2-1 1-1 Calcio Furci Città di Santa Teresa 1-0 Calcio Santa Venerina San Gregorio 3-0 3-1 Città di Belpasso San Pietro Calcio 1-1 Città di Palagonia Fc Gymnica Scordia 0-0 8/11 Città di Petralia Soprana Gangi 0-4 1-4 Città di Villafranca Nuova Peloro 1-0 Città di Casteldaccia Città di Castellana 2-3 2-5 Fc Gravina Atletico Catania 2-1 1-1 Folgore Milazzo Lipari i.c. 2-1 3-1 Giardini Naxos Virtus Etna 3-0 a tav. —— Monforte San Giorgio Torregrotta 1973 7-1 1-0 Nasitana Comprensorio del Tindari 2-1 1-2 (4-3 dcr) Noto Real Belvedere 0-2 0-2 Pro Falcone Stefano Catania 0-2 1-3 Real Gescal Riviera Nord 2-3 Real Itala Real Rocchenere 2-1 0-4 Serradifalco Don Bosco 3-1 1-0 Sinagra Calcio Orlandina 0-5 5-3 Valderice 2013 Salemi 1-2 2-3 Vigor Gela Niscemi 1-0 2-2 Marcatori Gare Marcatori Gare