Che colpo del Città di Santa Teresa, un colpo di testa di Smiroldo mette a tappeto (1-0) il Città di Linguaglossa

Che colpo del Città di Santa Teresa che espugna il Comunale “Giuseppe Calanna” di Calatabiano, terreno di gioco del Città di Linguaglossa. Arriva il primo successo storico in Prima Categoria per i colori rossoneri santateresini, protagonista in pieno recupero il colpo di testa del centrocampista Mirko Smiroldo che manda all’angolino alla destra del portiere La Fauci.

Un gol che arriva in pieno recupero di una gara che il Città di Santa Teresa ha saputo ben interpretare mettendo in campo “anima e corpo” carattere che ha premiato i ragazzi di mister Nino Spadaro che ci hanno creduto fino alla fine: siamo al 93’, il Città di Santa Teresa tenta l’ultimo assalto, da una rimessa laterale parte l’azione vincente con un pallone che viene scodellato in area che diventa preda di Francesco Ferraro, che indossa i panni di un giocoliere, alla fine riesce di destro alzare un pallone per l’incornata di Mirko Smiroldo, uno stacco perfetto che non lascia scampo all’estremo difensore locale che permette al Città di Santa Teresa di portare a casa una importantissima vittoria che proietta la squadra nella griglia play-off (quinto posto con 11 punti).

Si conclude con una vittoria una settimana in cui il S. Teresa è reduce dalla sconfitta nel derby con il Real Rocchenere e l’amara eliminazione in Coppa Sicilia, pur vincendo (2-1) con il Calcio Furci deve dire addio alla competizione per differenza reti.

Di contro, un Città di Linguaglossa dopo una partenza non preventivata, nelle ultime due gare sembrava lanciato a salire la china della classifica (una vittoria e un pareggio), adesso una nuova caduta, soli 4 punti e penultimo posto in graduatoria, prossima gara farà visita sul campo della capolista Real Rocchenere reduce dalla prima sconfitta in campionato (1-0 a Giardini Naxos), invece, il Città di Santa Teresa sarà impegnato in un altro derby, Domenica arriva il Calcio Furci.

Il gol di Mirko Smiroldo al 93′

Città di Linguaglossa 0 Città di Santa Teresa 1

Marcatori: 93’ Smiroldo

Città di Linguaglossa: La Fauci, Di Marco, Meli, Zappaà, Lo Castro, Malfitana, Ajmi (90’ And. Bonamonte), D’Aquino (71’ Ruffino), Ant. Bonamonte, Leanza, Mirabelli (69’ Vecchio). All: Andrea Cerra. A Disp: Lo Castro, Musarra, Muratore, Lo Giudice, Vecchio, Ruffino, And. Bonamonte, Purello, Musumeci.

Città di Santa Teresa: Gugliotta, De Luca, Messina, Ferraro (94’ Puglisi), Gaeta (73’ A. Scarci), Santisi, Stracuzzi (85’ Turiano), Smiroldo, Catania, De Salvo (90’ Colloca), Triolo (82’ Cincotta). All: Nino Spadaro. A Disp: Miano, Puglisi, Cincotta, Turiano, Colloca, Scarci, Lo Conti, La Fauci, Muzio

Arbitro: Michele Francesco Provenzano

Ammoniti: Ajmi e Lo Castro, i dirigenti Raciti e Ferraro (Città di Linguaglossa), Stracuzzi, De Luca e Puglisi (Città di Santa Teresa).