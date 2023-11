3^ Cat./B – Non omologate tre gare, cinque giornate a Campagna e sette mesi a un dirigente (Alì Terme)

Il Giudice Sportivo Salvatore Marzo, assistito dal Sostituto G.S. Nicola Corrieri e dal Rappresentante dell’A.I.A., O.A. Giuseppe Totaro, ha emesso i seguenti provvedimenti disciplinari relative all’ultimo turno (2^ Giornata) del campionato di Terza Categoria Messina – Girone B

Fc Alì Terme – Limina Calcio (0-2), Sporting Santa Domenica – SC Sicilia (2-3) e Unime – Fiamma Antillo (1-4) – queste tre gare non sono state omologate, la motivazione “In attesa di accertamenti sulla posizione di tesseramento di calciatori sanzionati partecipanti alla gara, si soprassiede ad ogni decisione in ordine alla omologazione della stessa”.

Confermato il risultato del campo Fiamma Antillo – Robur Letojanni (3-1) “ Con C.U. no 13 del 03/11/2023 quest’Organo di giustizia sportiva sospendeva l’omologazione della gara in attesa di verifiche in ordine alla posizione di tesseramento di calciatori partecipanti alla stessa; Esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che tutti i calciatori oggetto del controllo, sanzionati in occasione della gara in epigrafe, risultano regolarmente tesserati; Si delibera: Di dare atto del risultato conseguito in campo”.

Squalifica Giocatori

Cinque Giornate: Rosario Campagna (Fc Alì Terme) “Espulso per doppia ammonizione, assumeva contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro”.

Squalifica Dirigenti

Antonino Celona (Fc Alì Terme) fino al 5 Maggio 2024 “Venendo meno ai suoi doveri di dirigente addetto all’arbitro, lo insultava profferendo altresì frasi discriminatorie per le persone portatrici di handicap”.