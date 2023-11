Iniezione di messinesità per l’Asd Fortitudo Messina con gli arrivi di Dario Scozzaro e Simone Cavalieri

La compagine peloritana della Fortitudo Messina si rafforza sul mercato, ha ufficializzato gli arrivi di Dario Scozzaro e Simone Cavalieri.

Dario Scozzaro, ala classe 1992, è un elemento di grande esperienza e sarà sicuramente utile per innalzare la qualità del giovane gruppo guidato da Claudio Cavalieri. Cresciuto nei settori giovanili di Cus Messina, Teramo e Ragusa, debutta tra i “grandi” nel 2009 con la Viola Reggio Calabria in Serie B. Successivamente veste le casacche di Audax Reggio Calabria (11,5 di media in C nazionale), Bottegone, Canicattì, Peppino Cocuzza (12,5) e Nuovo Avvenire Spadafora.

Con i tirrenici giocherà per due stagioni in C Silver tra il 2015 e il 2017, chiudendo entrambi i campionati oltre i 16 punti di media. Vola, poi, in Puglia con Valentino Castellaneta, Virtus Molfetta e Sunshine Vieste; in mezzo le esperienze nel Lazio con Cassino (18,4 in Serie D) e in Molise con Il Globo Isernia. Nella stagione 20/21 torna in Sicilia per vestire la maglia degli Svincolati Milazzo in C Silver, prima delle ultime stagioni vissute con Amatori Basket Messina e Savio (oltre 21 di media nel 21/22) e Basket Club Paternò nell’annata 22/23 in Serie D (17,8 in 13 presenze).

Simone Cavalieri, play/guardia classe 2004, si tratta, invece, di un ritorno a casa al fianco del papà Claudio e nella società in cui è cestisticamente cresciuto. Da sempre con la Fortitudo, ha vissuto un costante crescendo dalla prima stagione in C Silver all’ultima, la quarta tra i senior in neroverde in C Gold, chiusa con 10,5 di media in 31 presenze. In estate si era concretizzato il passaggio in Serie B nazionale alla Virtus Cassino, adesso il ritorno alla Fortitudo.

Nella foto Scozzaro, il Dg Piero Mento e Cavalieri.